Actrices de Game of Thrones quieren participar en el spin-off de Jon Snow

El abrumador éxito de Game of Thrones ha abierto un universo en la pantalla chica para la HBO. Desde que la serie se convirtió en una de las más populares de la historia, la cadena trabaja en nuevas producciones del mundo creado por George R. R. Martin.

La última de ellas es el spin-off que se centrará en Jon Snow (Jon Nieve), interpretado por Kit Harignton. Según comentó el escritor y también la actriz Emilia Clarke (Daenerys Targaryen en GOT), fue el propio Harington el que llevó la idea a los productores.

Tan bien le fue que el equipo de George R. R. Martin -creador de la saga de libros Canción de Hielo y Fuego– están trabajando en la nueva serie. Pero Harington no es el único que quiere volver a Westeros.

Gwendoline Christie, la actriz detrás de Brienne de Tarth, qye aseguró que “amo tanto al personaje” pues “nunca me había pasado antes que trate a un personaje que hable sobre mí, mis experiencias y de mis amigos”.

“Creo que siempre estaría feliz de volver a visitar a Brienne, pero tendríamos que verlo”, añadió la intérprete británica, que pareciera más interesada en un cameo que en tener un personaje recurrente en la historia de Jon Snow.

Quien sí manifestó sus ganas de ser parte del elenco fue Maisie Williams, actriz que dio vida a Arya Stark, la media hermana (sí, claro) del “Bastardo de Winterfell”. En entrevista con People, destacó la creatividad de Harington para contar qué pasó con su personajes después del final de Game of Thrones.

“Creo que es realmente emocionante, y creo que Kit es un actor fenomenal. Creo que todo lo que toca es magia, y estoy emocionada de cómo va a ser”, señaló. “Es obviamente una propuesta muy emocionante, así que nunca digas nunca”.

Si bien los libros aún no están terminado, GOT avanzó la historia hasta su final, dejando a Bran Stark como el rey de Westeros, Daenerys muerta tras arrasar King’s Landing y a Jon Snow en el norte, viviendo con los restos de la Guardia de la Noche y los salvajes tras la guerra contra los Otros.

Sin embargo, muchos fanáticos (entre los que posiblemente esté el propio Kit Harington) quedaron decepcionados con el final que dio HBO al personaje llamado a ser el héroe de la historia de G. R. R. Martin y en le que se juntaban todas las profecías.

Aún no está confirmada la realización definitiva de esta serie centrada en Jon Snow, aunque es probable que se realice debido a lo avanzado del proyecto, las personalidades que están involucradas y la intención de la compañía de extender el universo de Canción de Hielo y Fuego lo más posible.

Este 21 de agosto se estrenará el primer spin-off de GOT, House of The Dragon, que mostrará sucesos ocurridos casi 200 años antes de Ned Stark, Cersei Lannister, Daenerys Targaryen y compañía. Además, HBO continúa evaluando la realización de otras series del mundo para seguir ampliando el universo de Martin.