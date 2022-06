Los rumores en torno a la realización de Doctor Strange 3 son cada vez más fuertes y recientemente fue el propio Benedict Cumberbatch quien se refirió al tema.

Tras el éxito de El Multiverso de la Locura, estrenada en cines el pasado 4 de mayo y su reciente llegada a Disney Plus este miércoles 22 de junio, la historia del hechicero sigue dando de qué hablar.

Se trata de un personaje muy importante en el Universo Cinematográfico de Marvel y también uno bastante querido entre los fanáticos.

Bajo estos puntos, no es extraño pensar en una nueva película, sobre todo si se considera en completar al menos una trilogía al igual que otros héroes de la franquicia.

La decisión es de Marvel

Entrando en materia concreta, las típicas escenas post-créditos del UCM que aparecen en Doctor Strange 2 dejan la puerta abierta para una continuación.

Si bien aún no hay confirmación oficial por parte de la compañía, todo apunta a que sería casi un hecho. En conversación con The New Indian Express, Benedict Cumberbatch habló de su futuro en Marvel y tocó este tema.

Señaló que le gustaría que hicieran una tercera película, sobre todo porque “hay mucho más para explorar“. Asimismo destacó lo mucho que disfruta interpretando al personaje.

Apuntó específicamente al desarrollo de su papel como Stephen Strange. “Tuve que preguntarle a algunas personas quién era él cuando me propusieron el personaje por primera vez. Cuanto más he descubierto sobre él, más lo he amado. Es maravilloso de interpretar”.

“Todavía estoy sorprendido de lo prominente que se ha vuelto. Siempre supe que había un potencial increíble allí debido a todos los aspectos del personaje, pero definitivamente no tenía idea de que llegaríamos a este punto“, agregó.

Lo que podríamos ver

Por el momento todo sobre Doctor Strange 3 está sustentado en rumores, ganas y la reciente intención declarada de Benedict Cumberbatch.

Sin embargo, hay una filtración que supuestamente mostraría los planes reales de Marvel que plantean la opción concreta. Además, se señalan aspectos generales sobre la trama.

Todo dependería de cómo se vayan desarrollando los próximos proyectos a corto y mediano plazo del UCM. De ahí se harían más conexiones.