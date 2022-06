Disney Plus prepara el estreno de Rise, su nueva película que muestra la historia de la familia Antetokounmpo y cómo tres hermanos llegaron a brillar en la NBA.

La compañía apostó por esta vivencia real, digna de resaltar en una pieza cinematográfica. El filme narra la lucha del grupo familiar en condiciones adversas hasta la generación que logró poner su apellido en lo más alto.

Esfuerzo, superación y mucho talento para el básquetbol son la base de esta verdadera hazaña que los productores quisieron plasmar en Rise. El estreno mundial será el próximo 24 de junio en la plataforma de streaming.

Tras emigrar de Nigeria a Grecia, Charles y Vera Antetokounmpo atravesaron momentos muy duros para salir adelante. Todo estaba en contra en un nuevo país donde no conocían nada.

Intentaron ganar un poco de dinero de muchas formas, buscando diversos trabajos, principalmente como vendedores. Tenían que sobrevivir con cinco hijos.

Uno de los principales problemas fue que no pudieron conseguir la nacionalidad griega. Bajo ese difíciles escenario los pequeños niños fueron creciendo. Tres de ellos desarrollando un gran talento para el básquetbol, principalmente Giannis.

En sus ratos libres, Giannis jugaba con su hermano Thanasis. Posteriormente se les sumó Kostas. Así fue como poco a poco fueron desarrollando y trabajando en su talento.

Sus primeros pasos los dieron en equipos juveniles de Atenas y comenzaron a hacerse conocidos gracias a su buen juego. Pero la historia tenía preparado algo más para ellos.

El gran salto lo dieron en el año 2013, cuando Giannis Antetokounmpo fue elegido en la decimoquinta posición del Draft de la NBA. Ahí fue donde firmó por los Milwaukee Bucks.

Thanasis también se presentó en ese mismo año, sin embargo fue drafteado por los Knicks en 2014, pero no fue hasta 2019 que debutó en la NBA con los Bucks.

En el caso de Kostas, fue elegido en la sexagésima y última posición del Draft de la NBA de 2018 por Philadelphia 76ers, pero fue traspasado a Dallas. De ahí jugó solo dos partidos de la NBA, hasta la temporada 2019-20 que se afirmó como jugador de los Lakers.

Así es como la familia Antetokounmpo pudo salir de los malos momentos, pudo obtener su nacionalidad griega, tuvieron impacto en la NBA y escribieron una gran historia de vida que hoy Disney la trae como película con Rise.

We fall to get back up!!! 🙌🏾🍿🔥 pic.twitter.com/FHeYE4TWq3

— Giannis Antetokounmpo (@Giannis_An34) June 17, 2022