Jon Snow será el protagonista: HBO prepara una secuela de “Game of Thrones”

Cada vez queda menos para el estreno en el 21 de agosto de la serie House of the Dragons, que cuenta la historia de una guerra civil dentro de la Casa Targaryen y se sitúa 200 años antes de Game of Thrones. Sin embargo, recientemente se sumó otro proyecto: un spin-off de Jon Snow, el popular personaje interpretado por Kit Harington.

El actor británico que precisamente ganó fama internacional con su papel en GOT y que hasta fue nominado dos veces a un Emmy, continuará la historia de su personaje desde que este descubrió que su verdadero nombre era Aegon Targaryen, el heredero legítimo del Trono de Hierro. La serie será una secuela y ya se encuentra en desarrollo.

Se desconoce cuál será la trama

Si esta nueva producción parte exactamente desde el final de la serie original, Snow se encontrará en su viaje al norte del Muro con los salvajes, tras ser exiliado de Westeros. Y es posible que también reaparezcan personajes como Arya Stark, Sansa Stark y Brienne of Tarth.

De esta manera, lo que más causa expectación son los vuelcos que esta nueva entrega podrían significar en Jon Snow y compañía.

Todavía no se tiene más información sobre esta nueva serie de HBO, y por lo tanto se ha dado paso a muchas especulaciones desde que The Hollywood Reporter informó que estaba en desarrollo. No se sabe qué mostrar. Los libros de George R. R. Martin terminaron antes y de manera bastante distinta a cómo lo hizo Game of Thrones.

A raíz de esto, lo que le depara el futuro a Jon Snow es totalmente una incógnita. Se desconoce si el personaje interpretado por Kit Harington tendrá nuevas aventuras en lo que está más al norte del gran Muro, o si también Snow conocerá más acerca de sus antepasados. O hasta puede que regrese a Westeros producto de una emergencia que afecte a su familia, los Stark.