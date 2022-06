Video captó a Tom Hanks enojado con un fan que se acercó a su esposa

Tom Hanks es uno de los actores más emblemáticos de Hollywood, razón por la que sus salidas a la calle son foco de atención, especialmente para fanáticos y fotógrafos en Estados Unidos.

Y fue precisamente en una salida reciente que Tom Hanks protagonizó un confuso momento en compañía de su esposa. Todo ocurrió a la salida de un local gastronómico ubicado en la ciudad de Nueva York, en Estados Unidos.

Tom Hanks y su esposa, Rita Wilson, salían de un restaurante cuando fueron asediados por fotógrafos y fanáticos que se percataron de su presencia en el lugar.

Fue allí cuando el actor terminó más que molesto luego que un fan se acercara demasiado a su esposa.

Acorralados, así se vieron Tom Hanks y su esposa cuando salieron del restaurante neoyorquino. Aunque en un primer momento, ambos caminaban con tranquilidad entre el grupo de personas que los seguía, todo cambió cuando Rita casi cae al piso por la acción de un fan:

Tom Hanks momentarily, and understandably, loses his nice guy persona as over eager fans practically knock over his wife Rita Wilson. pic.twitter.com/vS2xfCqOIO

— Mike Sington (@MikeSington) June 16, 2022