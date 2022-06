Durante las últimas horas se presentó un nuevo video adelanto sobre Thor: Love and Thunder, donde se ve más de Jane Foster reclamando el Mjölnir.

Ya hace algunas semanas que el regreso de Natalie Portman ha generado ruido en el Universo Cinematográfico de Marvel. La actriz vuelve a interpretar a Jane Foster y lo hace para un momento único.

El personaje tomará un rol clave y se alzará como la diosa del trueno. Más allá de su imponente apariencia física e icónico regreso, lo hace con acciones a tener en cuenta.

Foster es capaz de arrebatarle el Mjölnir al mismísimo Thor. No solo puede levantar el arma, sino que también esta responde a su llamado, lo que le le otorgaría la divinidad.

“Aquel que empuñe este martillo, si es digno, poseerá el poder de Thor“, dice el encantamiento puesto sobre el martillo por el propio Odín.

The first clip from ‘THOR: LOVE AND THUNDER’ has been released. pic.twitter.com/B5BZQCKobb

— DiscussingFilm (@DiscussingFilm) June 6, 2022