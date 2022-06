La primera parte de la cuarta temporada de “Stranger Things” dejó a todos sus fanáticos con los nervios de punta y al borde de sus asientos con el inesperado giro hacia el terror que la serie está dando en su última entrega.

Pero con la emoción, hay un pequeño detalle que muchos de los fanáticos de la serie de Netflix no notaron, y es la aparición de la actriz de “Friends”, Courteney Cox.

Durante el segundo episodio, Max (Sadie Sink) está viendo televisión cuando la actriz aparece en un pequeño cameo interpretando a Gloria Dinallio, su personaje en la serie de ficción de culto “Los Rebeldes de la Ciencia” y que fue grabada años antes de que Cox interpretara a Mónica en el popular sitcom americana, entre los años 1985 y 1986, época en la que está inspirada la última temporada.

is that who i think it is????????? pic.twitter.com/O3D4DlIBj9

— dana scully | 26 (@aliciafIcrrick) May 27, 2022