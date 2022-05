Durante la jornada de este martes, Netflix presentó el tráiler de Spiderhead, su nueva película, que llega con un elenco de renombre, tanto detrás como delante de cámaras.

En el último tiempo el gigante del streaming ha estado envuelto en la polémica. El alza de sus precios y el cobro adicional por “miembro extra” ha generado pérdida de suscriptores.

Ante este escenario, la empresa ha intentado buscar fórmulas para revertir la situación y claramente la mejor opción es apelar a su fuerte, la producción de material.

Entre todos los títulos que dejarán su catálogo su catálogo por término de contrato, llegará uno bastante especial en el cual apostaron muchas fichas.

La Cabeza de la Araña

Basada en “Escape From Spiderhead”, historia de George Saunders publicada el The New Yorker, Netflix presentó con el tráiler oficial de su nueva película, Spiderhead.

El proyecto estará bajo la dirección de Joseph Kosinski (Top Gun: Maverick) y contará con el guion de Rhett Reese y Paul Wernick (Deadpool).

En el reparto destacan Chris Hemsworth como Steve Abnetsti, Miles Teller como Jeff y Jurnee Smollett como Lizzy. También aparecerán Bebe Bettencourt, Joey Vieira y Tess Haubrich, entre otros.

Traducido al español como La Cabeza de la Araña, la historia cuenta cómo dos convictos, Jeff y Lizzy, hacen un trato para reducir sus sentencias al aceptar ser parte de un experimento médico con drogas que alteran las emociones.

Para cumplir con el trato, son trasladados a una isla, donde son recibidos por el encantador y misterioso supervisor, el científico Steve Abnesti. En este lugar verán que el tratamiento no es lo que esperaban y que Abnesti esconde un oscuro secreto.

La Cabeza de la Araña (Spiderhead) llegará al catálogo de Netflix el próximo 17 de junio de este 2022. Revisa el primer adelanto a continuación: