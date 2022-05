El popular programa de Don Francisco, Sábado Gigante, llegará a Disney con una serie inspirada en su historia que se realizará en Estados Unidos.

Se trata de una producción en formato documental que mostrará la importancia que tuvo el espacio televisivo en el país para la comunidad latinoamericana.

La información fue comunicada por el sitio especializado Deadline, donde anunciaron que desde el holding Disney’s Onyx Collective confirmaron este proyecto.

Según la fuente, la docu-serie recibirá el nombre “Gigante” y tendrá como protagonista al propio Mario Kreutzberger animador del icónico programa.

Bajo las diferentes firmas de Disney, los episodios serán publicados en el catálogo de Star+. Serán cuatro capítulos bajo la producción de Alex Fumero y Kareem Tabsch, quienes ya trabajan junto a Kreutzberger.

Con esta serie basada en Sábado Gigante, Disney tiene como objetivo central mostrar el rol que jugó el programa de televisión en las familias latinas de Estados Unidos.

La imagen de Don Francisco tuvo un impacto en la comunidad latinoamericana de ese país, y se trata de una población numerosa con gran impacto en la sociedad.

A través de estos episodios se mostrarán 53 años de historia con material de archivo, siendo parte del show televisivo que más tiempo ha estado en pantalla.

Kreutzberger valoró la oportunidad de realizar este tipo de trabajo, asegurando que está “en un momento de mi vida en el que es más interesante mirar hacia atrás”.

“Estoy más que feliz de tener la oportunidad de contar la historia con este increíble equipo y estoy muy agradecido con Onyx por ayudarnos a llevar nuestro programa a una audiencia completamente nueva“, aseguró.

Respecto al estreno de Gigante, en Europa y Chile llegará al catálogo de Star+, mientras que a Estados Unidos por Hulu. Por el momento no hay fecha estimada de lanzamiento.

Join us in continuing the "Sabado Gigante" legacy with our new four-part limited docu-series, "Gigante" from #DonFrancisco and "Mucho Mucho Amor" filmmakers @AngryYuca and @kareemtabsch as Executive Producers!

— Onyx Collective (@OnyxCollective) May 12, 2022