Ciudadana Pop: “Heartstopper”, una serie para volver a creer en el amor

Esta semana trajo una nueva edición de Ciudadana Pop, la columna de Isidora Urzúa en donde habló sobre Heartstopper, la serie juvenil del momento.

“Yo no veo nada que me vaya a alterar. Al contrario, solo veo series que me hagan sentir fé en la humanidad. Y hoy les traemos Heartstopper, que significa ‘infartante’. Es una serie que está disponible en Netflix desde el 22 de abril, así que lleva poquito tiempo”, comentó la periodista y tarotista en conversación con el Ciudadano ADN.

Urzúa aseguró que se ha repetido la serie dos veces y que incluso vio el capítulo final por lo menos 4 veces. “La puede ver todo público y se la recomiendo a todo público. Si es mayor de 13 años, la puede ver”, aseguró.

“Es una serie que partió en Tumblr en 2019 aproximadamente. En la primavera se publicó el primer libro que se hizo a través de un crowdfunding… Es un fenómeno que viene solo a coronarse a Netflix, claramente ya estaba en todos lados desde antes”, mencionó la especialista en cultura pop.

¿De qué trata Heartstopper?

“Es un cuento de hadas. Es una historia romántica… un romcom, el chico conoce chica, pero en este caso es chico conoce a chico”, explicó la periodista, quien luego explicó que la serie es una serie romántica de adolescentes, pero de las diversidades.

“Son dos chicos gays, pero los amigos son dos chicas lesbianas y hay una compañera que es trans. Es sobre cómo se va viviendo este florecer en el amor romántico pero cuando eres de la diversidad. Cuando te gusta tu compañero, pero no sabes si a él también le gustan los chicos y lo tratas de conquistar, pero todo desde el punto de vista de cómo trabas el autoestima”, agregó.

Una serie romántica adolescente distinta a las demás

Por otra parte, Isidora Urzúa destacó un elemento que le gustó mucho de la serie: el hecho de que sus personajes no están sobresexualizados.

“Son niños que se están descubriendo, que se están enamorando y todo, pero que no es como Euphoria o Skins, o tantas otras series donde los cabros chicos están sobresexualizados y las drogas y el alcohol”, aseguró.

En esa misma línea la Ciudadana Pop comentó que “se puede hablar de amor romántico al punto que es no es necesario que seas homosexual o de cualquier diversidad para sentirte conmovido hasta la médula por esta historia”.

“Es como un cuento de hadas. Es creer en el amor, creer en el poder de los amigos, en la importancia de la familia elegida y en el ser auténticamente tú”, reflexionó.