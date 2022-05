De “South Park” a Chile: la visita de una de las reconocidas voces de la serie

Una de las actrices de doblaje más importantes de los últimos años, detrás de la popular serie South Park, llegará a Chile durante este mes para un show especial.

Se trata de Patricia Azán, la mujer encargada de reconocidas voces de diferentes personajes de series y dibujos animados en la versión de audio latinoamericana.

Dentro de la irreverente mundo South Park es la voz de Eric Cartman, Kyle Broflovski, Tweek Tweak y Bebe Stevens, entre otros. Pero también tuvo un rol importante en recordados títulos.

En Los Padrinos Mágicos fue la encargada de vocalizar a Vicky, junto a otros personajes como voces alternativas. Para el anime, destacó como Kyoka Jiro y Himiko Toga en My Hero Academia.

Durante las últimas horas se dio a conocer sobre la visita de Azán a nuestro país, siendo una gran noticia para los seguidores de su trabajo y las diferentes series en las que aparece.

Patricia Azán realizará un show en el Club Blondie el próximo viernes 20 de mayo. Sus fanáticos podrán disfrutar de la recreación de icónicas escenas de sus personajes, concursos y diferentes actividades.

Además, dentro de las entradas está la posibilidad de participar en un Meet & Greet para conocer directamente a Patricia Azán. Pero los asistentes también podrán disfrutar con música en vivo.

El evento, además de contar con Azán como atracción principal, tendrá la participación especial de Anime Rock Proyect como banda invitada. Son los músicos detrás de espectáculos como Saint Seiya Pegasus Symphony, Shingeki no Kyojin, The Legend of Zelda y otros.

Venta de entradas para ver a Patricia Azán

Como ya te contamos, la mujer detrás de las voces de South Park se presentará en Chile el próximo 20 de mayo en Blondie y los boletos ya están a la venta a través del sistema Passline.

Los precios son los siguientes:

Preventa: $9.000

Entrada General: $15.000

El ticket General incluye el Meet & Greet que consiste en una foto profesional y un autógrafo de Patricia. Los horarios para esta instancia serán a las 16:00 y a las 21:00 horas. El show oficial se realizará a partir de las 18:00hrs.