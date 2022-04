Ciudadana Pop: Recomendaciones de series para comenzar abril

En una nueva edición de Ciudadana Pop, Isidora Urzúa dedicó su columna a Moon Knight, la última serie de Disney Plus, además de lo más reciente de Taika Waititi para HBO Max.

“Es una serie nueva y el primer capítulo es bueno”, comenzó diciendo la periodista y tarotista refiriéndose a la ficción inspirada en el personaje de Marvel, quien luego realizó una reflexión en torno a las producciones centradas en superhéroes.

“Yo tengo que reconocer que a mí me tienen agotada los superhéroes. No quiero más. Siento que ya están piola, siento que ya hay que dejarlos descansar. Volvamos a los vampiros o a los zombies. Claramente esta es la etapa de los superhéroes, pero yo siento que se ha alargado muchísimo”, dijo.

Pese a lo anterior, Urzúa aseguró que Moon Knight es recomendable.

Moon Knight, una serie aprobada por la Ciudadana Pop

De acuerdo a la Ciudadana Pop, es un poco complicado explicar de qué se trata la serie protagonizada por Oscar Isaac (quien interpretó a Poe Dameron en Star Wars) debido a que “el primer capítulo es bien parecido al tráiler, no te da mucha información tampoco, pero te muestra la dinámica”.

“Es un superhéroe que no se acuerda de serlo. Aparentemente tiene doble personalidad, y le presta su cuerpo a un superhéroe. Durante la serie vamos a saber cuál es su punto de vista. Es un vendedor de tiendas de museos, es experto egipcio y claramente tiene que ver con los dioses egipcios”, señaló Isidora Urzúa.

En línea con lo anterior, la periodista añadió que “la película empieza cuando el Moon Knight está en medio de una misión y este personaje principal, ser humano normal, se despierta en medio de la misión justo en los momentos en que necesita sus súper poderes… y no tiene”.

“Está todo bueno. Todo me gustó. Está aprobada, la voy a seguir viendo, de todas maneras”, aseguró Urzúa.

La nueva producción de Taika Waititi

Por otra parte, la Ciudadana Pop habló sobre la serie de HBO Max dirigida por Taika Waititi: “Nuestra bandera significa muerte”, producción que la periodista amó.

“A mí me pasa que yo no veo dramas, porque para ver dramas, veo las noticias. Entonces yo no tengo más espacio para dramas en mi vida real como está por ahora. Entonces en la tele veo solo ciencia ficción, fantasía y cosas que me hagan reír, ojalá”, aseguró Urzúa, refiriéndose a “Nuestra bandera significa muerte”, una serie que habla sobre piratas y que está levemente inspirada en una experiencia de vida de Stede Bonnet, conocido como “El caballero pirata”, un terrateniente de principios del siglo XVIII.

“Él se encuentra en la vida real con Barbanegra, el pirata, y se hacen buenos amigos. Incluso Barbanegra se hace cargo del barco de Stede Bonnet en un período de tiempo para enseñarle cómo ser pirata”, explicó la periodista, quien también mencionó que la serie es principalmente una comedia.

“El humor es súper suave, un humor ingenuo, pero a la vez súper tierno. Es una serie tierna de piratas gay, porque eso es. Al final, todos los piratas o las historias que se cuentan son de piratas que se van a altamar y se enamoran”, mencionó.