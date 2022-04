“Ya tengo suficiente”: Jim Carrey dice que “probablemente” se retire del cine y que Sonic 2 sería su última película

“Bueno, me retiro. Sí, probablemente. Estoy siendo bastante serio”. Con estas palabras, el actor canadiense Jim Carrey ha puesto en alerta a todos sus fanáticos a nivel mundial al deslizar (o más que eso) la posibilidad de retirarse de la actuación.

En el programa Access Hollywood, el comediante sostuvo que “si los ángeles traen algún tipo de guión escrito con tinta dorada que me diga que va a ser muy importante que la gente lo vea, podría continuar por el camino, pero me tomaré un descanso”.

Sobre sus razones para pensar en dejar la industria, Carrey señaló que “realmente me gusta mi vida tranquila y realmente me gusta poner pintura sobre lienzo y realmente amo mi vida espiritual y siento que, y esto es algo que quizás nunca escuches decir a otra celebridad mientras exista el tiempo, tengo suficiente”.

“He hecho suficiente. Ya tengo suficiente”, añadió.

Jim Carrey, de 60 años, se convirtió en un ícono del cine de la década de los 90, con personajes como Ace Ventura o La Máscara. En 1999 obtuvo el Globo de Oro a Mejor Actor de Drama por su papel en The Truman Show, y en 2000 lograría el Globo de Oro a Mejor Actor de Comedia o Musical por Man on The Moon.

Pero en la segunda parte de los 2000 el actor perdió prestigio debido a películas que o no tuvieron mucho éxito en la taquilla o por el descenso en su nivel de actuación. A esto, se sumaron problemas personales, como el suicidio de su novia Cathriona White en 2015.

Sin embargo, con su participación en la serie Kidding (2019) -con la que logró su séptima nominación a los Globos de Oro- y su rol como Eggman en la película Sonic (2000) -por la que fue elogiado por los críticos- le han devuelto el prestigio perdido.

Jim Carrey volverá, posiblemente, por última vez a la pantalla grande en Sonic 2, que se estrena este 7 de abril.