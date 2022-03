La popular saga de videojuegos de lucha tendrá una adaptación a serie anime que llegará a Netflix bajo el nombre de Tekken: Bloodline.

Durante el último tiempo se ha dado la tendencia y moda de realizar trabajos cinematográficos basados en juegos. Sonic, Uncharted y el proyecto de God of War son algunos de los títulos más destacados.

Ahora será el turno de la franquicia de Bandai Namco Entertainment, que tendrá su propia serie en el gigante de streaming. De esta manera, la historia continuará expandiéndose.

Hay que tener en cuenta que no será la primera vez los japoneses apuestan por proyectos alejado de las consolas. En el pasado ya estrenaron Tekken: The Motion Picture, pero no obtuvieron el éxito deseado.

El futuro del título en el anime

Esta vez volverán con una tónica distinta y experimentarán en el anime, un área en la que Netflix ha estado trabajando últimamente.

Por el momento se desconocen detalles como número de capítulos y fecha exacta de estreno, pero se sabe que el estreno será durante este 2022.

La compañía ya compartió los primeros anuncios oficiales, incluyendo un poster y tráiler oficial. Además, compartió la sinopsis sobre la nueva trama.

“El poder lo es todo. A una edad temprana, Jin Kazama aprendió de su madre las artes de defensa personal de la familia, las artes marciales tradicionales al estilo Kazama. Aún así, cuando un día apareció un monstruoso mal que destruyó cuanto amaba y cambió su vida para siempre, Jin se vio impotente e incapaz de detenerlo”.

“Juró venganza y buscó el poder necesario para llevarla a cabo. Su búsqueda le ha llevado a un escenario de nivel mundial y una batalla definitiva: el Torneo del Rey del Puño de Hierro”, dice el breve resumen del anime.

Revisa las primeras imágenes de la serie Tekken: Bloodline: