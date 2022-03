Ciudadana Pop: Turning Red, una cinta sobre el paso hacia la adolescencia, la relación con los padres… y pandas rojos

En una nueva edición de Ciudadana Pop Isidora Urzúa habló sobre Turning Red, el más reciente estreno de Disney Pixar.

“Turning Red está ambientada en el año 2002, en el que NSYNC, Backstreet Boys, Five… habían boybands para todo, y que hoy una adolescente que ve Red puede sentirse identificada desde el K Pop”, comenzó diciendo la periodista especializada en cultura pop, quien también destacó la influencia de BTS en la película, así como de Backstreet Boys.

La directora de la cinta es Domee Shi, quien comenzó su carrera con Pixar en el cortometraje Bao y quien es una persona canadiense de origen chino. De acuerdo a la Ciudadana Pop, el trabajo de la directora refleja “muchos tipos de feminismo en la misma película”.

La deuda de Disney con las mujeres

“Hay muchas películas de Disney que si una se lo repite piensa, ‘por Dios, cómo les mostrábamos eso a los niños’. De hecho ahora, no las encuentras disponibles en los perfiles para niños. Tú no puedes llegar y ver Aladdin, por ejemplo, o Los Aristogatos, porque todas esas películas los niños no pueden acceder si no la están viendo con un adulto que le esté haciendo la traducción. Nos reíamos de todas estas tallas racistas, machistas y clasistas”, comentó Isidora Urzúa.

Así, la periodista explicó en conversación con el Ciudadano ADN sobre cómo hoy en día el contenido generado por Disney está más en sintonía con temáticas acordes a los tiempos actuales.

“Las últimas tres o cuatro películas de Disney se han hecho cargo del dolor de una generación entera con respecto a sus familias. Si lo pensamos en ‘Coco’, la abuela dura que no escuchaba música porque el papá se había ido a seguir su carrera musical: la ausencia del padre. En ‘Encanto’, de nuevo la ausencia del padre, fallecido en un genocidio latinoamericano, y ahora nos encontramos con Red, la historia de Mei Lee, una chica que tiene el poder familiar de, llegada la pubertad, transformarse en un panda rojo”, comentó.

Turning Red y su representación del paso de la infancia a la pubertad

Isidora Urzúa aseguró que la película le gustó bastante y que la ha visto tres veces. Además, esta cinta es la que ha tenido el mejor estreno en Disney Plus a la fecha, superando a “Luca”.

Si bien la periodista y tarotista comentó que vio la cinta junto a sus dos hijos de 5 y 3 años, no es una película idealmente para niños en edad preescolar.

“Yo quiero hacer ese disclaimer, porque las mamás a veces pensamos que porque tiene monitos es para niños. Pero la verdad es una película que van a disfrutarla mucho más las mujeres adultas, las que hoy día estamos entre los 30 y los 40, yo creo. Aquellas que al principio del 2000 efectivamente, éramos adolescentes, que efectivamente teníamos fotos de Leonardo DiCaprio, de Nick Carter, en La Pascualina. Me vi reflejada en la película y si habían cosas que no me habían pasado a mí, le habían pasado a mis amigas”, señaló.

Por otra parte, Urzúa aseguró que Turning Red “es una película muy fuerte con respecto a ser mujer en los tiempos modernos, en qué significa ser o transformarte mujer”.

“Hay mucha gente que dice que esta es una película sobre la menstruación, pero la verdad es que no es sobre eso, es sobre la pubertad en todo tipo de cosas, sobre todo cuando uno trata de agarrar un camino propio, diferente al de tus papás”, reflexionó.