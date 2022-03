Al principio, se dijo que Nicolás López habría sido parte de los guiones de la exitosa serie que llegó como un bálsamo a Instagram en plena cuarentena. SOS Mamis partió su aventura teñida por la sombra del polémico director.

Una que ahora dio el salto al cine, y donde inmediatamente a sus protagonistas, Julia (Mane Swett), Trini (Paz Bascuñán), Milagros (Tamara Acosta), Luna (Loreto Aravena) y Clarita (Jenny Cavallo), se les preguntó por el cineasta.

Es que mucho se ha hablado al respecto en días donde justo se desarrolla el juicio contra López, y por eso, en ADN les preguntamos por este tema.

¿Nicolás tenía que ver con la exitosa producción que ahora estará disponible en Amazon Prime? La respuesta fue tajante y Paz tomó la batuta, indicando un rotundo no y despejando así la primera gran duda respecto a este nuevo proyecto del cine chileno.

SOS Mamis y su gran salto

Una webserie, un libro y una obra de teatro son parte del trabajo que han hecho las SOS Mamis desde que decidieron juntarse y mostrar todo lo que pasaba en un clásico grupo de WhatsApp de apoderados, y que ahora las tendrá liderando su primera cinta desde el 18 de marzo en Prime Video.

El filme, que está dirigido por otra mujer, Gabriela Sobarzo, habla exactamente de los que anuncia su título, maternidad, pero además de “cooperación, sororidad, solidaridad, cariño”, en palabras de Cavallo, características que se ven reflejadas en cinco roles protagónicos solo interpretados por mujeres.

“Somos un grupo de mamis realmente. Nos sentimos muy cómodas, tenemos un humor que conocemos. Al momento de trabajar nos ayudamos porque tenemos muy claro no solamente nuestro personaje, sino que el personaje de la otra”, expresó María Elena en conversación exclusiva con ADN en el lanzamiento de la cinta.

“Tenemos muy buena relación también con el equipo. Para mí ha sido puro pasarlo bien con mis compañeras”, agregó la actriz.

Una tribu de mujeres

Tamara Acosta por su parte apuntó que, esta unión femenina demostrada en el trabajo actoral de “SOS Mamis”, “es un muestra de que los grupos de mujeres hacen tribu y se acompañan y se ayudan y también eso se nota en la pantalla”.

“Estamos super compenetradas, todas sabemos mucho las otras, nos pasamos mucho material también, tenemos como seis grupos de WhatsApp: Mamis solas, Mamis película, Mamis teatro, Mami libro”, sumó Loreto Aravena a la conversación, entre risas.

En esa línea, Paz Bascuñán aseveró que “prueba de lo que sucede entre nosotras, de que hay cariño, afecto, es lo que ha ido a pasado con “SOS Mamis”, que partió como una idea pequeñita, que fue creciendo, creciendo, que si hubiera habido malas energía entre nosotras, no hubiera llegado al puerto que ha llegado. Eso es la prueba máxima de que es un grupo que nos queremos”.

“Fue muy natural lo que pasó, fuimos de menos a más, muy pausadamente, muy de a poquito íbamos concretando sueños y cosas y cuando llegó primero lo del libro, era como ¡Wow! y después la obra de teatro y después otra y otra obra de teatro y después aparece la película, fue como coronar dos años de pandemia redondos, mientras mirabas para al lado y había gente sin pega, nosotras estábamos produciendo, produciendo, gracias a la maternidad”, sostuvo Aravena.

La maternidad en la pantalla

Maternidad, punto central “SOS Mamis”, que plasma el ser madre en su amplia diversidad, con cinco personajes tan distintos y al mismo tiempo tan iguales, unidos por el hecho de ser madres.

“Fue una acercamiento supernatural, cosas que no hay explicar tanto o que no hay que investigar tanto, porque ya las tiene. Todas somos mamás y tenemos un montón de experiencia”, dijo Cavallo.

“Estamos siendo constantemente nutridas, todas somos partes de grupos de WhatsApp del colegio, estamos en constante recibimiento de nuevo material. En el colegio ya me tiene miedo, me dicen: ‘Paz porfa esto no lo uses”, complementó Paz entre risas de ella y sus compañeras.

“Sin duda cada experiencia de la vida va sumando y son herramientas para uno como actriz (…) y de pronto me tocó (asumir este rol) siendo mamá y agradezco mucho haberlo sido ya para poder interpretarlo (…) Yo no sé si sin ser mamá hubiera podido interpretar este personaje, que además es una mamá tan particular, este relajo de esta mamá, que es como desbordado, que es buena pal pito, es too much para mí (se ríe)”, agregó Aravena.

“Si no hubieses tenido a Ema, no hubiese sabido de ese amor qué siente por los hijos y de esas ganas de traspasarles que sean libres y valores y cosas más espirituales, fue chori hacerlo siendo madre y no sé cómo hubiese funcionado al revés·, continuó la interprete de Luna.

Acosta, tocando la misma arista añadió: “La maternidad es una situación tan fuerte, con tantas cosas que van sucediendo, que la experiencia que uno ya tiene es fácil plasmarla y además conoces a muchas otras mamás que son un poco los personajes que estamos interpretando”.

Mientras que Swett comparó sus experiencias pasadas interpretando madres, previo a haber sido una y reveló una importante verdad. “Yo he hecho de mamá hace mucho rato en la televisión, de hecho he tenido unas hijas gigantes, te juro, ya me ponen adolescentes, pero me acuerdo perfectamente, en Papi Ricki, que fue la primera vez que hice una mamá, y miro para atrás y ahora que soy mamá, yo encuentro que lo hice me súper mal, porque de verdad, cuando esa madre sentía dolor por su hijo, no tiene nada que ver, es millones de veces más grande”.

La llegada al streaming

Al ser consultadas en el lanzamiento sobre qué significa para ellas llegar a una plataforma tan importante e internacional como Prime Video de Amazon, las actrices concordaron en que es un honor y un privilegio.

“Es como un reconocimiento que Prime Video se hubiera fijado en este producto local, que partió en redes y les haya encantado y hayan estado dispuesto a mostrarlo al mundo, es el reconocimiento del trabajo que venimos haciendo y eso siempre es maravilloso”, afirmó Jenny Cavallo.

“Es como un sueño de un actor o una actriz, poder llegar a muchas más personas, poder estar en una plataforma importante”, esgrimió Tamara Acosta, quien fue citada por Mane Swett, quien minutos después indicó: “Al igual que la Tama, pienso que es un sueño cumplido. Creo que es una sabia decisión de Prime Video, porque esta película merece ser vista internacionalmente”.

“Estamos muy orgullosas”, manifestó Paz Bascuñán, quién sumó otra arista e indicó que las SOS Mamis, para enfrentar este desafío más internacional debieron cuidar sus acentos.

“Tuvimos que cuidar eso también, habían cosas en la serie web que eran más local, había mucha cosa chilena y aquí había que internacionalizarlo más, códigos que se entendieran en todas partes”, detalló la actriz.

Finalmente y al ser consultadas sobre la participación de Nicolás López, director que se encuentra procesado por la Justicia y que en algún momento se dijo que participó en parte de la pre-producción e idea de la cinta, las actrices descartaron”tajantemente” su participación en cualquier instancia de la película.

Confiada en su trabajo y el de sus pares actrices, Mane Swett fue directa y disparó: “Creo que nos va ir súper bien y el recibimiento va ser super grande y me encantaría que extiendan más creaciones como esta, donde se pueda compartir con lo hijos, me pasa con mis hijos, me cuesta ver algo junto a él que no sea ni muy pasado para adultos, ni para niños y esta está en el medio”.

¿Cuándo y cómo ver SOS Mamis?

“SOS Mamis” se estrena este 18 de marzo, de forma exclusiva por la plataforma de streaming de Amazon, Prime Video y cuenta la historia de un particular grupo de WhatsApp de cincos madres de un colegio que se unen en apoyo de una de ellas.

Laura, Trini, Luna, Milagros y Clarita son interpretadas por Mane Swett, Paz Bascuñán, Loreto Aravena, Tamara Acosta y Jenny Cavallo y están dirigidas por Gabriela Sobarzo en una producción de Tiki Producciones.