¿Llegará el 2022?: Ejecutivo de HBO confirmó la postergación del estreno de “The Last of Us”

El director de contenido de HBO y HBO Max, Casey Bloys, confirmó que la serie de The Last of Us ya no se estrenaría durante el año 2022 como se había planeado originalmente.

“No va a salir al aire en el 2022, todavía están grabando en Canadá. Imagino que lo verán en 2023”, señaló Bloys al medio Deadline. “He visto algunos de los primeros episodios y estoy muy emocionado. Craig Mazin hizo Chernobyl para nosotros, es un guionista y director fantástico. Lo que he visto se ve increíble, así que estoy emocionado por ello”.

New/Old video from the set of #TheLastofUs in Canmore, Alberta (stand-in for Jackson). pic.twitter.com/I7XSXCAbW9 — The Last of Us Updates (@TheLastofUsNews) February 7, 2022

La serie, que cuenta con aproximadamente 10 capítulos, está inspirada en la primera temporada del videojuego. La historia, de acuerdo a los primeros vistazos, se centraría más en el drama humano de los personajes que en la acción de la franquicia de Naughty Dog, que vio la luz por primera vez en 2013.

El retraso en el estreno se habría originado debido a que las grabaciones fueron detenidas en varias ocasiones por la crisis sanitaria, razón por la cual no veríamos a Pedro Pascal y a Bella Ramsey como Joel y Ellie este año.

“Creo que la adaptación cinematográfica puede estar más que a la altura del juego original. No tengo ninguna duda de que no defraudaremos ni a los fans del juego ni a los nuevos espectadores“, enfatizó Pascal, el protagonista de la serie, a DualShockers.