El cameo en el tercer capítulo de “The Book of Boba Fett” que enloqueció a los fans

Este miércoles 12 de enero se estrenó el tercer capítulo de la serie The Book of Boba Fett y se pudo apreciar el cameo a un reconocido actor internacional que llamó la atención entre los fanáticos.

**Esta nota puede contener spoilers**

La esperada historia de Star Wars sigue desarrollándose semana a semana, sumando más acontecimientos y personajes al canon de la franquicia.

Tras mostrarnos poco a poco los recuerdos de Fett, evidenciando cómo escapó del sarlacc y posteriormente sobrevivió en compañía de los tusken, el clon inalterado de Kamino continúa con su objetivo.

Como nuevo monarca de las organizaciones criminales de Tatooine, debe lidiar con los problemas de cada territorio. Su llegada no fue bien vista por todos y claramente es menos respetado que Jabba.

En el nuevo episodio podemos ver la irrupción de Krrsantan el Negro, un temible sicario wookiee bajo las órdenes de los gemelos Hutt. El peludo asesino intenta acabar con Boba para que los hermanos reclamen lo que, según ellos, les pertenece por derecho.

Una vez zanjado parte del conflicto, los primos de Jabba y el cazarrecompensas llegaron a un acuerdo y para plasmar la paz, le hicieron una especial ofrenda. Se trata de un joven rancor.

Como es de costumbre, para poder domesticar y tener bajo control a estos monstruos se les asigna un aguerrido cuidador. El encargado de esta bestia era nada más y nada menos que Danny Trejo.

Danny Trejo en Star Wars, una cosa de amigos

El reconocido actor californiano de 77 años, quien obtuvo gran popularidad por su rol como Machete en la película homónima, hizo su aparición oficial en el Universo de Star Wars.

Si bien no fue más que un cameo y fugaz aparición, la situación no pasó desapercibida entre los fanáticos. Rápidamente se comenzó a viralizar el hecho en redes sociales.

La aparición del intérprete no es casualidad, ya que el director de la serie, Robert Rodríguez, es cercano a Trejo. Ambos ya trabajaron juntos en Abierto hasta el amanecer, Spy Kids y Desperado.

Que Danny Trejo haya tenido su aparición en The Book of Boba Fett no quiere decir que se quedará en Star Wars ni que veremos más de su ‘personaje’ ya que lo más seguro que no pase más allá del cameo.

#thebookofbobafett spoiler: Ok Danny Trejo Bringing in a god damn Rancor was NOT in my prediction list for the show pic.twitter.com/IK383kSMi4 — Jynx Prado (@JynxPrado) January 12, 2022