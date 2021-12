Tía May con orientación bisexual: Marisa Tomei reconoció su idea de una relación lésbica para el personaje de Spider-Man

La actriz Marisa Tomei sorprendió con una declaración respecto a su idea sobre el personaje de la Tía May que interpreta en Spider-Man, proponiendo una orientación bisexual.

Spider-Man: No Way Home ha sido un éxito rotundo y la película sigue dando de qué hablar. Esta vez está nuevamente en la palestra, pero por ‘lo que pudo ser‘.

La interprete neoyorquina ya ha estado bajo el papel de la viuda a cargo de Peter Parker en varias películas. Desde su primera aparición, al igual que el protagonista, llamó la atención por su edad, para muchos muy joven para el rol.

Lo cierto es que se fue ganando el espacio en el Universo Cinematográfico de Marvel y en el desarrollo de la última cinta quiso aportar con un par de ideas. La intención era realizar una modificación en un aspecto más ‘íntimo‘ de May.

Cabe recordar que en Spider-Man: Lejos de casa, su personaje inició una relación con Happy (Jon Favreau), siendo una decisión discutida por parte de la propia actriz.

La mirada bisexual

Al tiempo después de estrenada No Way Home, Tomei conversó con Geeks of Color, medio especializado donde se refirió a la propuesta que expresó en su momento.

“Antes de que diesen con la idea de Happy hubo un momento que pensé ‘tal vez debería estar con una mujer‘”, reconoció, apuntando a la orientación sexual de su personaje.

Incluso, llegó a pensar sobre una candidata para ser la pareja de la tía. “Ben no está y nos estábamos planteando con quién podría salir. Realmente lo que quería era que Amy Pascal de Sony fuera mi novia”.

“Ni siquiera tendrían que identificar a Amy, podría estar en una escena y yo simplemente saludarla, de manera sutil“, agregó remarcando la idea principal.

De esta manera, Marisa Tomei tuvo una visión más allá de lo tradicional sobre el personaje de Tía Mey, ligada netamente a su visión como persona bisexual a una edad adulta.

Revisa la entrevista con el sitio a continuación: