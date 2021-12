Lily Collins reveló por qué no incluyeron la pandemia en Emily en París 2

La pandemia de coronavirus vino a cambiar al mundo, y las producciones cinematográficas incluidas. Series como Grey’s Anatomy, The Good Doctor o This is Us, incluyeron el Covid-19 en sus historias, pero hay otras, como la recién estrenada segunda temporada de Emily en París, protagonizada por Lily Collins, que prefirieron no abordar ese tema.

Esta semana, la plataforma digital, Netflix, estrenó en su catálogo de streaming Emily en París 2, y quienes ya la vieron, se sorprendieron porque en ese universo, la pandemia de coronavirus no pasó. Al respecto, en una reciente entrevista, la actriz Lily Collins contó los motivos.

En sus declaraciones a Variety, Lily Collins indicó que desde la creación de la serie buscaban que los espectadores vieran un mundo sin preocupaciones. Por ello, en Emily en París 2 y se alejan un poco de la complicada situación que aún, después de casi dos años, sigue azotando a todo el mundo.

De acuerdo con esto, Lily Collins indicó: “La temporada uno nos dio un escape a lo que estaba pasando. Cuando salió, sentí que era algo que debíamos continuar, no abordarlo, ya que le dimos alegría y risas a los espectadores, que en ese momento lo necesitaban”, manifestó la actriz en su entrevista.

Tráiler oficial de Emily en París 2, protagonizada por Lily Collins

¿De qué trata Emily en París 2?

La sinopsis oficial suministrada por Netflix, indica: “Ahora que está más asentada en París, Emily se desenvuelve cada vez mejor en la ciudad, aunque todavía está adaptándose a las costumbres francesas. Después de verse envuelta en un triángulo amoroso con su vecino y su primera amiga francesa, está decidida a centrarse en su trabajo, que cada día es más complicado. En clase de francés, Emily conoce a un expatriado que le pone muy nerviosa, pero también despierta su curiosidad”.