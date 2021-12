Presidente de Marvel Studios confirmó cuarta entrega de Spider-Man

Recientemente, una de las productoras de Spider-Man, Amy Pascal, había dicho que No Way Home no será la última película del arácnido interpretado por Tom Holland. Ahora, a estas declaraciones se suma una nueva ratificación: la del presidente de Marvel Studios, Kevin Feige.

Lo que había expresado Amy Pascal, según publicó Fandango, fue “esta no es la última película que vamos a hacer con Marvel. Esta no es la última película de Spider-Man. Nos estamos preparando para hacer la próxima película de Spider-Man con Tom Holland y Marvel”.

Asimismo, la productora comentó en ese momento que “estamos pensando en esto como tres películas, y ahora vamos a pasar a las siguientes tres. Esta no es la última de las películas de Spider-man en el MCU”.

Las declaraciones de Kevin Feige

Ahora, tras el estreno de Spider-Man: No Way Home, y el éxito rotundo que ha tenido en cines, el presidente de Marvel Studios, Kevin Feige, comentó entrevistado por el diario estadounidense, New York Times: “Amy y yo, Disney y Sony, estamos hablando, sí, estamos comenzando a desarrollar activamente hacia dónde se dirige la historia, lo cual solo digo abiertamente porque no quiero que los fanáticos pasen por ningún trauma de separación mutua, como lo que sucedió después de Far From Home. Eso no ocurrirá esta vez”.

¿De qué trata Spider-Man: No Way Home?

Después de que la identidad de Peter Parker como Spider-Man es expuesta por Mysterio al final de Spider-Man: Far From Home, su vida y reputación de Parker son puestas patas arriba. Para arreglar este asunto, Peter decide contactar al Dr. Stephen Strange para que este lo ayude a restaurar su identidad secreta con magia, pero esto provoca una fractura en el multiverso, causando que cinco supervillanos de realidades alternativas (que previamente han luchado contra un Spider-Man en sus respectivas dimensiones) ingresen a su universo.

