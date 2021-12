¿Cuándo se estrena Spider-Man: No Way Home en Netflix o Disney Plus?

Esta semana se estrenó en cines Spider-Man: No Way Home. Esta nueva película de Marvel Studios es producida en conjunto con el estudio cinematográfico Sony Pictures. Protagonizada por Tom Holland, muchos se preguntan cuándo llegará a las plataformas de streaming.

En este sentido, los dos posibles servicios digitales que podrían añadir a su catálogo de streaming la nueva película Spider-Man: No Way Home, serían Disney Plus o Netflix. A continuación, te contamos los motivos de los acuerdos de distribución.

¿Spider-Man en Disney Plus o Netflix?

Lo primero a destacar es que Spider-Man: No Way Home, es la cinta número 27 del Universo Cinematográfico de Marvel, sin embargo, es producida por Sony Pictures, a diferencia de todas las anteriores hechas por Disney.

Es por esto que los últimos estrenos de Marvel Studios se hicieron también por Disney Plus:

Black Widow fue la última película de Marvel en tener un estreno simultáneo en los cines y en la plataforma streaming.

fue la última película de Marvel en tener un estreno simultáneo en los cines y en la plataforma streaming. Shang-Chi y la Leyenda de los Diez Anillos llegó a Disney Plus en noviembre de 2021, tres meses después de su estreno en la pantalla grande.

llegó a en noviembre de 2021, tres meses después de su estreno en la pantalla grande. Por su parte, Eternals estará disponible en ese mismo servicio digital desde el 12 de enero de 2022, un poco más de dos meses después de su estreno.

De acuerdo con esto, no hay confirmación oficial de que Spider-Man: No Way Home se estrene próximamente en alguno de los servicios de streaming, pero desde el medio peruano República, consideran que es probable que la esperada cinta sí se estrene en plataformas digitales.

Sin embargo, se tendría que esperar un poco más de lo que tiene acostumbrado Disney Plus para que llegue a su servicio digital, o podamos verla en otra plataforma como Paramount Plus, HBO Max, o hasta Netflix. Esto, en vista de que todas las anteriores cintas de Spider-Man son propiedad de Sony y están distribuidas por cada plataforma de streaming.

Acuerdos de distribución

Es preciso destacar que el pasado mes de abril de 2021, Sony llegó a un acuerdo con Disney para agregar su catálogo de películas, incluidas las de Spider-Man, a Disney Plus. Sin embargo, esto entra en vigencia a partir del 2022.

Según se conoció, las películas de Sony llegarán a Disney Plus, pero solo después de su estreno en Netflix. Por lo pronto, solo queda esperar que próximamente la podamos visualizar. Mientras tanto, este es el primer fin de semana de estreno de Spider-Man: No Way Home, y se espera que sea un total éxito.

Tráiler oficial de Spider-Man: No Way Home, actualmente disponible en cines:

Las películas protagonizadas por Tobey Maguire

Spider-Man (2002) | Disponible en Paramount Plus

(2002) | Disponible en Spider-Man 2 (2004) | La puedes ver en Netflix

(2004) | La puedes ver en Spider-Man 3 (2007) | HBO Max

Las cintas con Andrew Garfield

The Amazing Spider-Man (2012) | Disponible en HBO Max

(2012) | Disponible en The Amazing Spider-Man 2 (2014) | Disponible en HBO Max

Las películas con Tom Holland

Spider-Man: Homecoming | Disponible en Amazon Prime Video

| Disponible en Spider-Man: Far From Home | También se puede ver mediante Amazon Prime Video

