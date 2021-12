Vuelve Charlie Cox: ¿En qué plataforma de streaming ver la serie de Daredevil?

Recientemente, el presidente de Marvel Studios confirmó que el actor Charlie Cox volvería a interpretar a Daredevil, en el Universo Cinematográfico de Marvel. Sin embargo, aún no se confirma cuándo llegará a la exitosa franquicia de películas de superhéroes.

Pese a que no hay confirmación, muchos fanáticos especulan que el Daredevil de Charlie Cox volvería a Marvel Studios para Spider-Man: No Way Home, la película protagonizada por Tom Holland y que explora los multiversos. Esto tendrá que confirmarlo o desmentirlo cada espectador al momento de ver la cinta.

Lo cierto es que Charlie Cox y Daredevil volverá en algún momento a Marvel, y por ello, es de vital importancia conocer la historia de este personaje y solo se puede hacer viendo la serie producida por el estudio y distribuida por una de las plataformas de streaming más famosas del mundo.

¿Dónde ver la serie Daredevil protagonizada por Charlie Cox?

La serie Daredevil cuenta con un total de tres temporadas, y está protagonizada por Charlie Cox y Vicent D’Onofrio. Todos los capítulos se pueden ver a través del servicio de streaming, Netflix.

¿De qué trata la serie?

Según la sinopsis oficial suministrada por Netflix, en la serie los espectadores conocerán a “Matt Murdock, que quedó ciego de niño pero con los demás sentidos incrementados. Matt lucha contra la injusticia de día como un respetable abogado y, por la noche, se convierte en el superhéroe Daredevil en el barrio de Hell’s Kitchen, en Nueva York. Hará lo que sea para mejorar la ciudad pero, ¿a qué precio?”.

Reparto de la serie de Netflix

Charlie Cox como Matt Murdock / Daredevil: Un abogado ciego que lucha de noche contra el crimen como el vigilante Daredevil con sus restantes cuatro sentidos incrementados.

como Matt Murdock / Un abogado ciego que lucha de noche contra el crimen como el vigilante Daredevil con sus restantes cuatro sentidos incrementados. Deborah Ann Woll como Karen Page: Jefa de la oficina del bufete Nelson and Murdock y amiga de Matt.​

como Karen Page: Jefa de la oficina del bufete Nelson and Murdock y amiga de Matt.​ Elden Henson como Franklin “Foggy” Nelson: El mejor amigo de Matt Murdock y compañero abogado.

como Franklin “Foggy” Nelson: El mejor amigo de Matt Murdock y compañero abogado. Vincent D’Onofrio como Wilson Fisk / Kingpin: Poderoso hombre de negocios cuyo interés en el futuro de Nueva York entrará en conflicto con Daredevil.

como Wilson Fisk / Kingpin: Poderoso hombre de negocios cuyo interés en el futuro de entrará en conflicto con Toby Leonard Moore como James Wesley: Mano derecha y consejero de Wilson Fisk.

Tráiler oficial de Daredevil en Netflix

Leer más: Charlie Cox volverá como Daredevil según confirmó el presidente de Marvel Studios