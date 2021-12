HBO Max estrenó nuevo capítulo de la serie secuela de Sex and the City

La plataforma de streaming, HBO Max, estrenó este jueves un nuevo episodio de And Just Like That, su nueva serie original, secuela de la popular Sex and the City.

Por las próximas semanas, el servicio digital añadirá a su catálogo un nuevo episodio de esta ficción.

Cuándo se estrena cada capítulo de la serie de HBO Max

La semana pasada, HBO Max estrenó los dos primeros episodios de And Just Like That. Los capítulos fueron titulados Hola, Soy Yo y Vestido Negro, respectivamente. Ahora, han estrenado: A Donde Fueres… los próximos episodios se estrenarán en las siguientes fechas: Episodio 4 | 23 de diciembre de 2021

Capítulo 5 | 30 de diciembre de 2021

Episodio 6 | 6 de enero de 2022

El séptimo episodio | 13 de enero de 2022

Episodio 8 | 20 de enero de 2022

Los capítulos 9 y 10 aún sin fecha de estreno

¿De qué tratará la serie?

Según la sinopsis oficial revelada por HBO Max, en esta secuela, las protagonistas de Sex and the City “navegan por el viaje desde la complicada realidad de la vida y la amistad a los 30 hasta la realidad aún más complicada de la vida y la amistad a los 50″.

Al respecto, por su parte, la jefa de contenido de la plataforma de streaming, Sarah Aubrey, emitió un comunicado y dijo: “Crecí con estos personajes y no puedo esperar a ver cómo ha evolucionado su historia en este nuevo capítulo, con la honestidad, la conmoción, el humor y la querida ciudad que siempre los ha definido”.

Reparto de And Just Like That

Además de Sarah Jessica Parker, Cynthia Nixon y Kristin Davis, el elenco de And Just Like That estará conformado por las siguientes figuras:

Sara Ramírez

Sarita Choudhury

Nicole Ari Parker

Karen Pittman

Tráiler oficial de And Just Like That, original de HBO Max: