Netflix, Disney Plus y HBO Max: ¿Cómo ver contenido sin conexión a internet?

Actualmente, los usuarios tienen muchas opciones para visualizar series, películas y documentales. Disney Plus, Netflix, Paramount Plus, HBO Max, Star Plus y Amazon Prime Video son solo algunas de las plataformas que están disponibles en nuestro país, y que usuarios utilizan para ver contenido digital.

Sin embargo, la utilización de estos servicios digitales, sobre todo mediante dispositivos móviles, podría generar importantes gastos en el consumo del internet. Además, si te quedas sin conexión, tampoco podrás visualizar contenidos. Por ello, te traemos una opción para ver contenido sin necesidad de internet.

¿Cómo ver contenido sin acceso a Internet?

Los usuarios que quieran ver contenidos en las diferentes plataformas de streaming, sin depender de los datos móviles o el acceso al Wi-Fi, solo deben probar la opción de Descargar. Todas las aplicaciones móviles de estos servicios ofrece la descarga de contenido, y luego lo puedes visualizar sin internet.

Lo primero que debes hacer es buscar cuáles contenidos están disponibles de descarga. De esta manera, Disney Plus, Netflix, Paramount Plus, HBO Max, Star Plus, YouTube y Amazon Prime Video, ofrecen diversas series, películas y documentales para guardar en tu celular o tablet.

Paso a paso para descargar contenido