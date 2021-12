Daniel Radcliffe, Emma Watson y Rupert Grint se reúnen por el aniversario 20 de Harry Potter

Estas últimas horas se reveló la primera fotografía de los actores Daniel Radcliffe, Emma Watson y Rupert Grint, de su reunión en contexto de los 20 años del estreno de la primera película de Harry Potter por un especial que transmitirá HBO Max.

En la imagen se ve a los tres protagonistas de la saga sentados en una sala ambientada en las películas. “Como si nunca se hubieran ido”, escribieron en una publicación desde la cuenta de Twitter la marca.

Like they never left. Harry Potter 20th Anniversary: #ReturnToHogwarts premieres New Year's Day on HBO Max. pic.twitter.com/6MBjWTjJbc

— HBO Max (@hbomax) December 9, 2021