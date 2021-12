La Casa de Papel terminó: esta fue la reacción de sus fanáticos

Este último fin de semana, la plataforma de streaming, Netflix, estrenó la segunda parte de la quinta temporada de La Casa de Papel. La exitosa serie española llegó a su gran final, y los fanáticos volcaron todas sus emociones a sus redes sociales.

Un total de cinco capítulos sirvieron para dar un cierre digno a la exitosa serie hecha en España, la cual se viralizó mundialmente gracias a su llegada a Netflix. En este sentido, los seguidores de La Casa de Papel se mostraron satisfechos con el fin de la historia.

Lee a continuación las reacciones en redes sociales que tuvieron los fanáticos de La Casa de Papel, tras visualizar los capítulos finales de la producción:

How it started How it's going

#lcdp5 pic.twitter.com/vymjbVOwBE

— Jaquelin (@duabuteraa) November 30, 2021