In-Edit Chile 2021: El regreso del festival nacional de películas y documentales sobre música

Queda solo una semana para que comience el In-Edit Chile 2021, festival nacional de películas y documentales sobre música, el cual vuelve en su versión número 17 y lo hará de forma presencial y virtual.

Ciudadano ADN conversó con Javiera Undurraga, directora de In-Edit Chile 2021, quien contó detalles de las películas participantes de este certamen.

La comunicadora audiovisual, explicó que cada año, el festival de producciones audiovisuales de la música, recibe 42 películas, las cuales postulan para ser una de las tres elegidas para participar del In-Edit Chile, tanto en la competencia de largometrajes, como en la de cortos.

Esto, ya que como explicó Undurrgada, la instancia busca exponer sólo “lo mejor de lo mejor. Todas las películas que están en programacion, son filmes fantásticos. Nosotros traemos lo mejor del año en término de documental musical”.

Una cartelera diversa de más 43 títulos

En cuanto a la cartelera del In-Edit Chile 2021, la cual está compuesta por más de 43 películas, la directora del certamen comentó que “entre los que pueden gustar más está, Summer of Soul (…or, When the Revolution Could Not Be Televised), la cual narra la historia de este festival que se hizo en Estados Unidos, paralelamente a Woodstock y que tuvo la presentación de grandes artistas, como Stevie Wonder, Nina Simone, B.B. King, quienes cantan gospel, blues, en el año 1979 y esta cinta recién vio la luz este año. Esta película fue la apertura de Sundance y ahora la tenemos nosotros dentro de la programación”.

Entre las otras películas destacadas por Undurrgada, se encuentra, Los Beatles en India, la cual fue definida por la comunicadora audiovisual, como una “película muy curiosa”, ya que detalló que narra “la llegada del grupo a la India, pero desde el punto de vista de los indios. Entonces está registrada su estadía, la vista que los Beatles hicieron a un santuario, con este gurú, Maharishi. Donde se ve a Geroge Harrison aprendiendo a tocar la cítara y como esto marcó varias canciones del White Album” de los cuatro de Liverpool.

La competencia nacional

Respecto al material audiovisual nacional, Undurraga comentó que este año, “hay una competencia nacional super bonita” y detalló que las postulantes a ganar esta categoría son: el documental Zurita y los asistentes, que es registró ensayos y conciertos, “donde se puede ver esta relación poética rockera de Zurita”, detalló la directora.

Además, la comunicadora reveló que el In-Edit Chile 2021, la función de Zurita y los asistentes contará con “una presentación en vivo, que será mágica”.

Otras de las contenedoras nacionales, es Violeta existe, que es el trabajo que hacen sus nietos, Angel y Javiera Parra, y como hablan de esta abuela y su relación más íntima con la reconocida Violeta Parra, filme que Undurraga definió como “preciosa” y que además adelantó que también tendrá una presentación sorpresa en vivo.

Y la tercera película en competencia nacional, es Diálogos subterráneos, que está centrada en la cultura urbana y cómo los jóvenes de las periferias se dedican al hip-hop y que se organizan para dar sus presentaciones.

Los cortos en competencia

En la vereda de los cortometrajes en competencia, se encuentran El Horizonte del Pulso, de Pedro Greene, que habla sobre el sonido. Además de el Corto Manuel García, el cual narra cómo el cantante se junta en un estudio con un grupo de personas ciegas y hacen composiciones, todo registrado dentro del corto, que fue definido por Undurraga como “una preciosidad”.

Y finalmente, en busca de ganar como el mejor cortometraje, está La Colorida, que cuenta la historia de un chico que descubre que su abuela fue una cantante popular y habla de ella.

¿Cómo y cuándo puedo ser parte del In-Edit Chile 2021?

In-Edit Chile 2021 se realizará en la capital, desde el 7 al 14 de diciembre. Y se desarrollará en diversos recintos de Santiago, incluyendo al Teatro Nescafé de las Artes, la Sala CEINA, Matucana 100 y Cine UC.

Además, de contar con la versión en vivo, el festival, tendrá una versión online, de manera gratuita para todo Chile, desde el día uno del festival. Y la gente que ya ha comprado su pase, podría verlo con dos días de anticipación, a partir del 4 de diciembre.

Si quieres adquirir entradas para el festival In-Edit Chile 2021 los puedes hacer a través de la página Inedit.cl o a través del siguiente link y sus valores van desde los $2.500, precio especial para estudiantes y adulto mayor, hasta los $14.000, abono que incluye acceso a todas la funciones en el Teatro Nescafé, más acceso prioritario a canal online, además de un pack de bienvenida.

Y OJO, que para ser parte de In-Edit Chile 2021, deberás contar con tu pase de movilidad y permanecer con tu mascarilla puesta en todo momento, inclusive dentro de la sala y durante la función.

Para conocer en detalle la cartelera del festival, lo puedes hacer a través del siguiente enlace.