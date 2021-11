“El Profesor” de “La Casa de Papel” entregó íntima reflexión antes del estreno de la última temporada

El próximo viernes 3 de diciembre Netflix liberará el estreno de la última temporada de La Casa de Papel.

Es por lo mismo que este martes los protagonistas de la serie se unieron en una conferencia de prensa para entregar detalles de su trabajo en la serie española.

Entre ellos Álvaro Morte, actor que interpreta a “El Profesor” en la aclamada serie que terminará luego de cuatro años desde su primera entrega.

Consultado respecto a sus impresiones tras dejar el personaje, el actor detrás de Sergio Marquina, recordó cómo fue el último día de filmación. “El último día fue muy bonito. Tuve la suerte de hacerlo con el mismo equipo con el que yo arranqué a grabar”, recordó.

De la misma forma, explicó que tanto él como sus compañeros y compañeras recibieron una carta desde producción que generó fuertes emociones. “Yo no podía hablar. Sufrí un minuto al despedirme de aquel personaje… fue muy duro acabar aquel entonces”, dijo en la conferencia.

Aún así, destacó que fue una buena idea por parte de la producción dejar la serie hasta esta temporada y darle un cierre. “La serie termina cuando tenía que terminar- Es una decisión muy inteligente de frenarlo aquí. Es una forma de regalarle a los fans lo que realmente merecen”, dijo.

En tanto, el director de la serie, Álex Piña, recordó los humiles inicios de las grabaciones en 2017. “Empezamos con palitos y cañas pero confiábamos mucho en que podía salir un buen producto”, añadió.

Entre los actores, también destacaron que las fuertes amistades que se formaron les permitieron mantener las grabaciones con una muy grata convivencia.

Por su parte, el actor Andrés de Fonollosa, quien interpreta a Berlín, también se siceró sobre su experiencia en el último día de grabación. “Me levanté por la mañana y dije: desapego, estoy tranquilo, esto hay que cerrarlo. Me siento muy equilibrado. Tuve que mantener una distancia emocional con las cosas”, relató.

En relación a la carta, el intérprete dijo: “No pude leerla hasta que pasaron 6 ó 7 minutos. Me di cuenta del impacto de la serie en nuestras vidas, profesional y personal. Probablemente no nos volvamos a ver todos juntos en años. Hoy es un día que aún no he sabido muy bien como articular”.

Hay que señalar que La Casa de Papel tiene en total tres temporadas con dos partes cada una y 36 episodios estrenados, a los que se sumarán 5 capítulos más.

El mayor atraco del mundo llega a su fin. La última temporada de #LCDP5 se estrena el 3 de diciembre, solo en Netflix.

The world's greatest heist comes to an end. The final season of #MoneyHeist5 launches on December 3rd, only on Netflix. pic.twitter.com/dG5GLfhKHW

— La Casa de Papel (@lacasadepapel) November 3, 2021