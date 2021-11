Grey’s Anatomy: Ellen Pompeo reconoció cuál capítulo consideró “horrible” de interpretar

Greys Anatomy, es sin duda una de las series clínicas más exitosas de todos los tiempos.

Superando los 15 años en vigencia, los doctores protagonistas del ex Hospital Seattle Grace, han tenido momentos buenos, y algunos no tanto.

Con alrededor de 400 episodios, la historia contada centralmente por Meredith Grey (Ellen Pompeo), ha pasado por todo: giros de historias amorosas, caídas de avión, choques estrepitosos, luchas internas, trágicas muertes y cuestionamientos en la práctica médica.

Los fieles seguidores de la serie, han sufrido y han amado los diversos pasajes de la historia, sensaciones que también han protagonizado los mismos actores de la producción creada por Shonda Rhimes.

Fue la misma Ellen Pompeo, quien hace poco reveló cuál es el episodio que menos le gusta de toda la serie, siendo este considerado como horrible ante sus ojos, acusando que jamás lo volvería a ver.

Ellen Pompeo y el episodio de Grey’s Anatomy que no volvería a repetir

De entre todos los capítulos de la ficción, el más odiado por Pompeo se titula Song Beneath The Song, y corresponde al número 18 de la temporada 13.

Mediante su podcast, Tell me with Ellen Pompeo, la actriz confesó, junto a Patrick Dempsey, quien en un capítulo fue su invitado estrella, lo terrible que fue protagonizar ese episodio.

“Recuerdas que hicimos ese horrible número musical, quiero decir, lamento faltarle el respeto a quién lo escribió, pero me refiero a ese musical, nos horrorizamos, ¿verdad?”, dijo Pompeo.

“Había cantado un poco y estaba como: ‘Escuchen, chicos. Les digo ahora mismo que no puedo cantar” aseguró entre risas la intérprete.

Si bien, la protagonista de Grey’s Anatomy reconoció carecer de ese talento, junto con Dempsey, quien se convirtió en un ícono de la historia médica tras interpretar a Derek Shepard por 10 años, coincidieron en el gran talento que sus compañeros, Sara Ramírez, Chandra Wilson y Kevin McKidd, mostraron al cantar.