Spider-Man No Way Home: El medio Daily Bugle abrió cuenta real y verificada en Tik Tok

Durante las últimas horas se anunció la llegada del medio de comunicación ficticio ‘Daily Bugle‘ a la red social Tik Tok. Este tabloide que nació en el universo de Spider-Man tomó especial relevancia con un viejo conocido que está de vuelta.

Como parte de la campaña publicitaria de la nueva película de Marvel y Sony sobre el lanzaredes, No Way Home, se abrió una cuenta bastante particular en el mundo virtual.

Esta editorial que en algunos países de habla hispana fue traducida como ‘El Clarín‘ está de regreso y con el icónico J. Jonah Jameson interpretado por J. K. Simmons.

Los fans del Universo Cinematográfico de Marvel y de Spidey se percataron rápidamente de la noticia y ahora en adelante le pondrán especial atención a este nuevo usuario. Debido al poco tiempo que queda para el estreno de la película, los rumores y dudas que quedan por resolver, es muy probable que los productores hayan decidido anunciar algunos detalles a través de este medio.

La cuenta fue creada el miércoles 24 de noviembre y en menos de 24 horas ya sumaba 486.3K seguidores y más de un millón de me gusta en sus tres videos. Una de las publicaciones se hizo con la premisa “dinos que odias a Spider-Man, pero sin decirnos que odias a Spider-Man”.

De esta manera, fiel a su estilo, J.J Jameson tendrá una nueva plataforma para expresar su desprecio y odio por el trepamuros. En otra de sus publicaciones se hizo el llamado a reportar avistamientos del superhéroe (¿o villano?) y las conspiraciones que lo rodean.

Cabe mencionar que junto al veterano periodista aparece Betty Brant, una joven pasante no remunerada del ‘Daily Bugle’, que protagoniza los videos de Tik tok. Puedes revisar la cuenta AQUÍ.

Revisa uno de los tres videos sobre Spider-Man a continuación: