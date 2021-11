¡Atención fans! Disney + lanzó las primeras imágenes de Hocus Pocus 2

Hace un tiempo y a través de las redes sociales de la plataforma de streaming, Disney + confirmó la realización de Hocus Pocus 2, o Abracadabra traducido en Latinoamérica, causando revuelo entre los fanáticos de las tres brujas.

A un poco mas de 20 años del estreno de la primera parte, los seguidores pudieron ver las primeras imágenes de la nueva producción, en la cual se puede ver a las hermanas Sanderson, interpretadas por Sarah Jesica Parker, Kathy Najimy y Bette Midler.

The black flame candle is alight to the Sanderson sisters’ delight.

Bette Midler, Sarah Jessica Parker, & Kathy Najimy shall soon return.

Joined by new faces which you soon will learn.

See more of the spellbinding cast in the next tweet.

Enjoy this #Hallowstream treat.👇 pic.twitter.com/DiBAfCHiWX

