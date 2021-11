Star Wars IX: Matt Smith reconoció que su personaje eliminado implicaba “un gran cambio en la historia”

El actor Matt Smith volvió a referirse a su personaje eliminado de Star Wars y aseguró que hubiera sido determinante en la historia.

Durante la previa del estreno de El ascenso de Skywalker, existía una gran especulación por la aparición del británico, cosa que no sucedió.

En ese tiempo los rumores y las noticias acerca del actor y su participación en la última parte de la saga eran muchos, sin embargo, nunca hubo mayor claridad.

Smith, quien interpretó al Doctor Who entre los años 2010 a 2014, fue considerado en la historia de la exitosa franquicia de Lucasfilm.

A pesar de que el actor atravesaba un buen momento en 2019, año de estreno de la película, no llegó a interpretar a un personaje que prometía un impacto en la trama.

Fue el mismo Matt quien se refirió a este tema en una reciente entrevista con Josh Horowitz, corresponsal de MTV News. Entre los temas que abordaron en la conversación, se habló sobre su personaje eliminado y lo que significaría.

Según reconoció el propio interprete, no se llegó a grabar nada, pero estuvo en varias reuniones con el equipo creativo y productores de la película.

“Estuvimos cerca de que yo estuviera en The Rise of Skywalker, pero luego simplemente nunca sucedió. Creo que la cosa en la que estaban pensando, el papel, se volvió obsoleto y no lo necesitaban, así que nunca llegué a estar en Star Wars”, señaló.

Remember those reports that Matt Smith was going to be in THE RISE OF SKYWALKER? He told me his role was a big deal, representing “a big shift in the history of the [STAR WARS] franchise.”

WHO WAS HE GOING TO PLAY?!

Full video chat at https://t.co/e84WokCDhq pic.twitter.com/JGKiwPSba9

— Josh Horowitz (@joshuahorowitz) November 3, 2021