“Dune 2” ya es oficial: Segunda parte de la exitosa película será estrenada en 2023

Tras un triunfal estreno y éxito taquillero, los rumores de “Dune 2” eran cada vez más fuerte y finalmente fueron confirmados de manera oficial.

La cinta dirigida por Denis Villeneuve es la adaptación de una novela homónima de Frank Herbert, y su llegada a la pantalla grande ha sido aclamada por la crítica.

La película se lanzó originalmente el 15 de septiembre del presente año en España, mientras que en Chile y en gran parte del mundo se estrenó el 21 de octubre.

A poco tiempo de su llegada a las salas de cine se posicionó como uno de los filmes más populares y aclamados del 2021. Su interesante trama y apuesta visual encantaron a los espectadores que quedaron con ganas de más.

Al momento de escribir esta publicación, los últimos reportes indicaron que la cinta ha recaudado 220 millones de dólares. Esta cifra superó ampliamente lo esperado por los creadores.

Debido a todo lo que generó la película y al desenlace de la historia, era cuestión de tiempo para que Legendary Pictures y Warner Bros. confirmaran la secuela de Dune.

Cabe mencionar que al comienzo de la cinta hay un mensaje que dice “Duna: Primera parte“, lo que que daba una clara señal de lo que podría suceder.

La productora que está a cargo de este proyecto oficializó recientemente la noticia a través de su cuenta oficial de Twitter, indicando la continuación.

“Esto es solo el comienzo. Gracias a quienes han experimentado Dune hasta ahora, y a quienes lo harán en los días y semanas próximas. Estamos emocionados de continuar el viaje“, escribieron desde Legendary.

Según indicaron desde Warner, si no se presentan mayores inconvenientes, la película Dune 2 debería llegar en octubre del 2023. La producción del filme comenzará sí o sí durante del 2022.

