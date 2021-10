Ciudadana Pop: El éxito del “El Juego del Calamar” y su impacto en niños y niñas

En el Ciudadano ADN tuvimos una nueva edición de Ciudadana Pop, en donde Isidora Urzúa habló sobre El Juego del Calamar, la serie original de Netflix más exitosa de su catálogo.

Uno de los aspectos que más ha llamado la atención a nivel mundial es la posible influencia negativa que tendría esta producción coreana en los niños y niñas.

“Soy una detractora de este pensamiento”, adelantó la Ciudadana Pop respecto a El Juego del Calamar.

“Hace poco en el chat de los apoderados del curso hablaban de que los niños se habían enterado sobre el juego del semáforo por Tiktok o en el colegio. Y yo digo, a ver, es como estar discutiendo que los niños no vean Freddy Krueger. No tienen que verlo y no aparece en el Netflix del niño”, reflexionó.

Una fenómeno de proporciones grandes para Netflix

“Cuando aparecen estos fenómenos muy grandes, siempre llegan los apoderados que dicen ‘esto le hace mal a los niños’. Pero en realidad, lo que le hace mal a los niños es la ausencia de los padres que no conversan de los contenidos a los que se ven expuestos”, señaló Urzúa.

En esa misma línea la Ciudadana Pop mencionó que “finalmente los apoderados tienen susto, pero si uno empieza a indagar en qué es los niños están imitando, no es a matar a sus compañeros. Están imitando juegos clásicos en Corea del sur y que incluso estaban perdidos en su misma cultura”.

Por otra parte Urzúa confesó que si bien “El juego del calamar” no le gustó, respeta el éxito que posee.

“Es difícil en un día como hoy, donde nos encontramos con el resumen de los últimos dos años y las injusticias. Se vive en incertidumbre, pero por otro lado, se tiene una conexión con un país tan lejano, y por eso no digo ‘ay El juego del calamar, qué terrible. No va con lo que yo veo pero entiendo la fascinación por la forma, su lenguaje, y su parte estética”, señaló.