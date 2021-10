Confirman a Will Poulter para nueva entrega de “Guardianes de la galaxia”

Estas últimas horas se confirmó al actor Will Poulter para formar parte de la nueva versión de Guardianes de la galaxia.

Fue el propio director de la película, James Gunn, quien dio la noticia en sus redes sociales tras la circulación de rumores.

“Como ustedes saben, a menudo rechazo falsos rumores, así que… Bienvenido a la familia de los Guardianes, Will Poulter. Eres un actor increíble y un tipo maravilloso. Te veo en un par de semanas”, escribió en su cuenta de Twitter el director.

As you guys know I often strike down false rumors, so… um…

Welcome to the Guardians family, Will Poulter. He’s an amazing actor and wonderful guy. See you in a couple weeks. #AdamWarlock #GotGVol3 https://t.co/RaNeGDIC0E

— James Gunn (@JamesGunn) October 11, 2021