Actor de “Guardianes de la Galaxia 3” reveló detalles sobre la nueva entrega de la saga

La película de Marvel Guardianes de la Galaxia vol.3 mantiene alta la expectativa entre los fanáticos entregando nuevos detalles cada cierto tiempo.

Según declaró Seth Green en una entrevista con ComicBook, esta nueva entrega se enfocará principalmente en la historia de Gamora (Zoe Saldana) y Nebula (Karen Gillan)

Respecto a su aparición como Howard the Duck en este nuevo volumen, reconoció que desconoce si estará presente, asegurando que “no he oído nada al respecto“.

“Lo único que sé es que es la historia de las chicas, es la historia de las hermanas, que es la historia de Gamora y Nebula. Así que no sé si es una precuela, o si sale en la nueva línea temporal“, agregó entregando más detalles.

Cabe mencionar que el calendario del universo Marcel está muy cargado para lo que resta de año y gran parte del 2022, por lo que la producción este filme deberá esperar.

Dentro de lo que destaca, los próximos estrenos del UCM como parte de la Fase 4 son Eternals, Spider-Man: No Way Home y Thor: Love and Thunder, entre otros títulos.

Aún queda más de un año para ver la tercera parte de Guardianes de la Galaxia, ya que se estima una fecha para llegar a los cines el próximo 23 de mayo de 2023.

