Anuncian las nominaciones para los Premios Emmy Internacionales 2021 con serie chilena “El Presidente” entre las aspirantes

Durante este jueves fueron anunciadas las nominaciones para los Premios Emmy Internacionales 2021 por la Academia Internacional de Artes y Ciencias de la Televisión. En total hay 44 nominados en 11 categorías y abarcan un número récord de 24 países.

Al respecto habló el presidente y director ejecutivo de Internacional Academy, Bruce Paisner, sosteniendo: “Estamos muy orgullosos de nuestros nominados y del número récord de países“.

En esa línea, añadió que “para aquellos que temían que la pandemia ralentizaría la producción de televisión en todo el mundo, esta es su respuesta”.

Los nominados provienen de: Argentina, Bélgica, Brasil, Canadá, Chile, China, Colombia, Egipto, Francia, India, Israel, Japón, Líbano, México, Países Bajos, Nueva Zelanda, Noruega, Portugal, Singapur, Corea del Sur, España, Tailandia. , Reino Unido y Estados Unidos.

Nuestro país estará representado por la serie “El Presidente” de Amazon, que detalla cómo fue la vida de Sergio Jadue como presidente de la ANFP, los casos de corrupción y el FIFAGate

Cabe consignar que los ganadores se anunciarán en una ceremonia en persona en la ciudad de Nueva York, el lunes 22 de noviembre de 2021 en un lugar que se anunciará en breve.

Dramas y Series que compiten con “El Presidente”

Aarya

Ram Madhvani Films / Endemol Shine Group

India

El Presidente

Gaumont / Amazon Studios

Chile

Tehran

Donna and Shula Productions / Paper Plane Productions

Israel

There She Goes – Season 2

Merman Television

United Kingdom