“Venom: Let There Be Carnage”: Sony vuelve a postergar el estreno de la película

Debido ala actual situación de pandemia, varias películas han postergado su estreno y recientemente se informó que Venom: Let There Be Carnage retrasó su lanzamiento.

A comienzos de agosto, Sony ilusionaba a la fanaticada con un nuevo tráiler de la producción que llegaba a entregar más escenas antes de que la cinta viera la luz.

Esta secuela de Venom (2018) ya había retrasado su estreno, originalmente pensado para octubre del año pasado, y las noticias malas no han llegado a su fin.

Deberemos seguir esperando un tiempo para volver a ver a Eddie Brock, y la aparición de Cletus Cassady, más conocido como Carnage.

Con este anuncio de Sony, Marvel ya cuenta con dos atrasos en los últimos días.

🚨MALAS NOTICIAS🚨 Se retrasa #VenomLetThereBeCarnage para el 15 de octubre de este año y #MsMARVEL se mueve para 2022. pic.twitter.com/e6c9KiLv4H — Marvel Estrenos 📅 (@MarvelEstrenos) August 12, 2021

En caso de que la crisis sanitaria no mejore a la brevedad, es posible que Venom: Let There Be Carnage vuelva a sufrir cambios en su fecha de estreno, pudiendo ver la luz incluso para el 2022.

Cabe recordar que la fecha que se manejaba hasta unos días atrás era para el 24 de septiembre en Estados Unidos, sin embargo, según informan fuentes locales, la complicación por la variante Delta hacen que eso sea imposible.

Además, una encuesta realizada por el Grupo Nacional de Investigación que fue destacada por Variety, son pocas las personas que se sienten seguras al momento de ir al cine.

Por esta razón es que Sony tomó la decisión de que Venom: Let There Be Carnage saliera ante un escenario más favorable y con vistas a una buena recaudación.