El que puede, puede: Quentin Tarantino se compró un cine en Los Ángeles

Durante el episodio más reciente del podcast Armchair Expert de Dax Shepard, el director y guionista Quentin Tarantino habló sobre el futuro del cine y comentó que algunas de las grandes cadenas cinematográficas que se han visto en conflicto al cerrar debido a la pandemia de covid.

“Nunca me ha gustado el cierre de un cine, pero algunos de estos dueños que cierran, se merecen hacerlo. De todos modos, le han quitado todo el carácter especial a las películas”, le dijo Tarantino a Shepard, y explicó que no cree que una sala de cine deba “recrear mi sala de estar”.

Sin embargo, Quentin Tarantino cree que un cine boutique “realmente prosperará en este momento”, para luego agregar que había comprado el Vista Theatre, ubicado en Los Ángeles, con planes de inauguración para Navidad.

“Cuando abrimos el New Beverly hace unas dos semanas, en junio, se agotaron todas las entradas. Y anunciaré una cosa aquí que la gente aún no sabe: compré “Vista”. Probablemente lo vamos a abrir en Navidad” expresó.

Junto con esto el director de “Kill Bill” agregó que “pero no será una casa de avivamiento, mostraremos nuevas películas que salgan. No va a ser como el New Beverly, que tiene su propia vibra. El “Vista” es como una joya de la corona”, explicó sobre el icónico edificio.