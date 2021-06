Hijo del mánager de Luis Miguel denunció la serie de Netflix: “Mi padre no era así”

Ya ha pasado casi un mes desde la emisión del último episodio de la segunda temporada de Luis Miguel, la serie -y la confirmación de una tercera entrega- pero las polémicas toman cada vez más fuerza.

En esta oportunidad, es el hijo de Alex McCluskey quien se molestó con la emisión de la serie de Netflix.

En conversación con el programa De Primera Mano, de Imagen Entretenimiento, Matías McCluskey, expresó que lo primero que le molestó del espacio fue el uso del nombre de su padre.

“Hemos notificado a Netflix sobre por qué han utilizado el nombre de Alex McCluskey sin nuestro permiso”, dijo Matías sobre la denuncia presentada a inicios de esta semana y por la que esperan una respuesta de la marca.

En segundo lugar, Matías aseguró que la historia de su papá no fue mostrada “correctamente”. “Lo único que se parece a él es el nombre”, aseguró.

Matías contó que, antes de rodar la segunda temporada, él y su madre se juntaron a almorzar con el equipo de Netflix para conversar sobre cómo era su padre, Alex. “Le contamos cómo era papá”, dijo.

“Personificaron a papá como una persona grosera, soberbio, que tomaba, fumaba… cosas que no hacía. Con un whisky en la mano todo el tiempo”, explicó sobre sus reparos sobre el personaje y aseguró que no lo vistieron al estilo que tenía en vida. “Mi padre no era así”, aseveró.

Matías aseguró que su madre, quien motivó la demanda contra la serie, está “indignada” con la personificación de su esposo en la serie.

Hay que recordar que Alex McCluskey murió en 2006 de un paro cardiaco cuando tenía sólo 62 años, momento en el que era mánager de Luis Miguel y Cristian Castro.

Revisa aquí la declaración completa: