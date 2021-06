De “Sick Boy” a la realeza: “The Crown” confirma a Jonny Lee Miller para su nueva temporada

Durante la mañana de este viernes, la serie de Netflix The Crown confirmó al actor Jonny Lee Miller en su nueva temporada.

La producción usó su cuenta de Twitter para entregar la noticia a los fanáticos en donde se detalló que el intérprete de 48 años interpretará al exprimer ministro del Reino Unido, John Major.

El actor británico, conocido por su actuación como Sick Boy en las películas de Trainspotting, como Sherlock Homes en Elementary, y que también apareció en la serie Dexter, formará parte de la quinta temporada de la popular serie de la plataforma de streaming.

Según reveló el medio de noticias de espectáculos Deadline, Johnny Lee Miller comenzará a rodar junto al equipo de la serie el próximo mes.

Respecto al resto del elenco, la actriz de 65 años Imelda Staunton interpreta a la reina Isabel, Margarita es interpretada por Lesley Manville, el príncipe Felipe por Jonathan Pryce y Lady Di por Elizabeth Debicki.

Jonny Lee Miller comenzó a relacionarse con el mundo del teatro desde su nacimiento: su padre es actor y director de televisión y su mamá actriz de obras de teatro.

Con sólo 9 años debutó en Doctor Who, siendo su primera aparición en televisión (sin acreditar) y, dos años después, debutó oficialmente en la serie británica Mansfield Park, en 1983. Tras actuar en la famosa película Hackers, fue su papel en Trainspotting lo que lo catapultó a la fama, convirtiendo su papel en un ícono de la cultura pop.

En tanto, este nuevo desafío actoral para Jonny llega, justamente, luego de su último trabajo en la secuela de dicha película en 2017.

Jonny Lee Miller will play John Major in the fifth season of The Crown. pic.twitter.com/woMcTQtUmb

— The Crown (@TheCrownNetflix) June 25, 2021