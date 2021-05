El reencuentro de “Friends”: Lisa Kudrow y Lady Gaga se unieron para cantar “Smelly Cat”

Este jueves se estrenó Friends: The Reunion en HBO Max, quizá uno de los reencuentros más esperados en el mundo de las series, dado el potente éxito que tuvo la sitcom en los años 90 e inicios de los 2000.

La producción, que entrelazó comedia y documental, contó con la asistencia completa de sus protagonistas: Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matthew Perry, Matt LeBlanc y David Schwimmer.

Tras 17 años, los seis amigos se volvieron a reunir en torno a un capítulo especial, en el que se rememoraron episodios destacados dentro de las 10 temporadas que comprendieron la serie, con momentos emotivos y situaciones cómicas detrás de escena.

En el especial, los actores recrearon algunos diálogos como el de “Cuando todos se enteran” y discutieron una de las polémicas más grandes acerca de si Ross y Rachel “estaban o no en un break”, entre otros espacios más bien dedicados a los más fanáticos.

Uno de los momentos más importantes fue cuando Lisa Kudrow, quien interpreta a Phoebe Buffay, interpretó su tema icónico “Smelly Cat”. En la escena apareció Lady Gaga, quien fue una de las invitadas estelares al especial.

Ben Winston, director y productor del episodio especial, fue quien le propuso la idea a Kudrow mientras que convencer a Gaga fue muy fácil, según relató: “Le dije a Lisa: ¿Estarías preparada para cantarlo? Y ella dijo ‘sí, sería divertido”.

“Revisamos algunos nombres y decidimos que si podíamos conseguir a Gaga sería fantástico, debido a cómo se asocia con ella y se siente cercana a Phoebe de muchas maneras, y Lady Gaga se apuntó a la primera oportunidad”.

¿Cómo fue la escena?

La divertida e inolvidable interpretación de “Smelly Cat” tuvo lugar en el Central Perk, café que fue testigo de risas, llantos, peleas, citas, separaciones y cuántas cosas más a lo largo de la serie.

Phoebe se ubicó en el sofá de siempre y agregó que “No se emocionen demasiado, no he hecho esto en mucho tiempo. Debería ser Phoebe para esto”.

Un momento después hace su gran entrada Lady Gaga, con un look muy noventero, acorde a la situación. Atravesó la puerta de uno de los escenarios surrealistas más conocidos por los fanáticos de Friends, y se acomodó sosteniendo su guitarra. “Yo amo ‘Smelly Cat’, es una de mis canciones favoritas”, confesó Gaga antes de comenzar el épico duo musical.

Entre aplausos y los elogios del publico pregrabado, típico de la sitcom estadounidense, Kudrow elogió las lineas que la cantante interpretó. “Eso no está mal”, dijo la actriz con una sonrisa, para luego finalizar el dueto.

La actriz agradeció a los presentes, pero al puro estilo de Phoebe Buffay, murmuró entre susurros: “Sigo pensando que es mejor cuando soy solo yo”. A lo que Gaga respondió con humor “Lo es”, y destacó el papel interpretado por Kudrow, por siempre ser autentica, por ser “la diferente”entre los amigos, y a quien no le daba miedo mostrarse como en realidad es.

“Smelly Cat”, que es reconocido por cualquiera que se considere seguidor de Friends, fue escrito por la guionista de la segunda temporada, Betsy Borns, quien se inspiró el apestoso perro de su hermana. “Olía a queso podrido”, explicó. Sin embargo, para los integrantes de la producción, les hizo más gracia que fuese un gato.