Osvaldo Trejo, voz de Ryomen Sukuna de Jujutsu Kaisen en Latinoamérica, falleció a los 32 años

El actor de doblaje mexicano, Osvaldo Trejo Rodríguez, falleció este miércoles 6 de mayo, a los 32 años, debido a complicaciones del coronavirus.

El intérprete azteca dio vida a personajes muy populares de animes actuales, tales como Ryomen Sukuna de Jujutsu Kaisen, Genya Shinazugawa de Kimetsu no Yaiba, Akainu de One Piece y Torah de Nanatsu no Taizai.

Además, Trejo hizo voces adicionales para obras como Dr. Stone, De Yakusa a amo de casa, Fruits Basket y Dragon Dogma.

La noticia fue confirmada por sus amigas y colegas Patricia Acevedo, Marc Winslow y Ale Delint, quienes lo despidieron a través de sus redes sociales.