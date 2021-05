HBO publicó las primeras imágenes de House of the Dragon, la precuela de Game of Thrones

Una semana después del inicio de las grabaciones de House of the Dragon, la precuela de Game of Thrones, HBO publicó las primeras imágenes oficiales de la serie.

La producción, que está basada en el libro “Blood & Fire” de George RR Martin, contará la historia de la familia Targaryen.

El elenco de House of the Dragon, que tendrá lugar 300 años que los eventos mostrados en Juego de Tronos, está compuesto por Emma D’Arcy, Matt Smith, Olivia Cooke, Steve Toussaint y Rhys Ifans, entre otros.

Recordemos que la nueva producción de HBO llegará a las pantallas en 2022.