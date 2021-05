Netflix reveló el teaser de Arcane, la primera serie animada de League of Legends

Esta semana, Netflix reveló el segundo teaser oficial de Arcane, la primera serie animada de League of Legends, que será estrenada a fines de 2021.

Fue el año pasado cuando el servicio de streaming anunció que realizarían una serie del popular juego de Riot Games, publicando un pequeño adelanto que generó gran expectación entre sus fanáticos y fanáticas.

La serie, que tendrá como protagonistas a Vi y Jinx, contará la historia de las dos ciudades en competencia de Runaterra, Piltover y Zaun, ambas muy diferentes entre sí.

Es importante mencionar que Arcane iba a ser lanzado durante el 2020, pero la producción sufrió retrasos debido a la pandemia del covid-19.

The world of @LeagueofLegends is coming to Netflix.

Arcane drops this Fall. pic.twitter.com/7DJgqHpODM

— Netflix Geeked (@NetflixGeeked) May 3, 2021