Juan Ignacio Cane, el actor tras uno de los “malvados” de Luis Miguel, la serie: “Mi personaje no es malo, es más bien oportunista”

Con éxito se estrenó a través de Netflix la segunda temporada de “Luis Miguel, la serie”, producción que relata hechos de la vida personal del artista. Y uno de los personajes que más destacó en los dos primeros episodios fue José Pérez, el antagonista que, a partir de este nuevo ciclo, llamó la atención por lucir como responsable de varios de los oscuros hechos que ocurrieron durante el arranque.

En conversación exclusiva con ADN.cl, Juan Ignacio Cane, el actor argentino que le da vida al personaje en la ficción, comentó que vivir la experiencia de aparecer en la serie “es algo increíble”. “El teléfono no ha parado de sonar. Es sorprendente la llegada que tiene la serie. Realmente vivirlo en carne propia, como me ha pasado, es increíble”, aseguró emocionado.

El personaje que interpreta Cane, definido por él mismo como un “chupasangre oportunista”, y que es una mezcla de varias personas que han estado en la vida de Luis Miguel, ha generado reacciones entre el público de la serie. “Ah, sos un reverendo hijo de puta”, aseguró, entre risas, que la han dicho algunos fans, lo que le parece positivo. “Me llena de orgullo, porque quiere decir que realmente yo estoy contando la historia que el director quiere”, reflexionó.

Además, el actor dijo no considerar a José Pérez, su personaje, como alguien realmente malvado. “Yo en lo personal no lo tomo como una persona mala: es más bien oportunista. Me lo tomo con mucho humor realmente porque sé que es una ficción”, comentó.

Cane se mostró muy agradecido de la oportunidad que le significó participar de esta producción de Netflix. “Cuando supe que iba a formar parte de la serie lo viví de dos maneras: como un reto personal, porque era la primera vez que cruzaba la frontera de trabajar en argentina, y por otro lado como un orgullo. Yo siempre digo lo mismo: el verdadero trabajo del actor, es buscar trabajo. Es un camino muy largo”, aseguró.

Finalmente, el actor argentino, invitó a los espectadores a seguir los próximos episodios de la segunda temporada de “Luis Miguel , la serie”. “Con solo haber visto la primera, queda claro que la vida de este personaje es increíble, atrapante. Por eso fue el suceso en la temporada uno, y va a tener de esto en la temporada dos. Porque lo que viene es… no puedo decir nada”, cerró, dejando las expectativas en el aire.