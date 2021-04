Hermano de Gustavo Gatica por serie documental “El Estallido”: “Para la lucha contra la injusticia siempre está la memoria como algo clave”

El caso de Gustavo Gatica se convirtió en uno símbolos de la represión y violación a los Derechos Humanos, luego de que el estudiante de Psicología perdiera la vista, tras recibir balines antidisturbios por parte de Carabineros, en el contexto del Estallido Social.

La productora mexicana BFT y el realizador nacional ganador del Emmy, Hernán Caffiero, mostrarán la historia de Gatica y examinarán las circunstancias que llevaron a las manifestaciones masivas a lo largo de todo el país, a través de la serie documental “El Estallido”, que tendrá seis capítulos.

El cineasta que encabeza este proyecto y Enrique Gatica, hermano de Gustavo, conversaron con Ciudadano ADN sobre esta producción que será narrada por el mismo estudiante de Psicología, y que ya liberó su primer tráiler.

De acuerdo a Caffiero, este proyecto surgió “entendiendo la lógica que ha tenido este país, con respecto a una temática que ha marcado el devenir, no sólo de la sociedad, sino del mundo político y empresarial, y es el concepto de la impunidad“.

“Creemos que luego de la experiencia previa, de lo ocurrido en la dictadura, y en vista de que apenas sucede el Estallido, empieza a haber constantes violaciones a los Derechos Humanos, surgió la idea de poder contrarrestar un poco el olvido y la invisibilización que se hace sobre estos casos, e inmediatamente comenzamos a grabar“, agregó.

Sobre el registro audiovisual de los acontecimientos ocurridos en el estallido social, el cineasta aseguró que “grabamos diferentes sucesos, hasta que pasó lo de Gustavo, que para nosotros, sin dudas, se transforma en uno de los hechos de violación a los Derechos Humanos más brutales“.

Asimismo, Caffiero indicó que la producción no sólo aborda el caso de Gatica, sino que también busca contar “lo que pasa en las familias chilenas de clase media baja o pobres, donde efectivamente son las principales víctimas de todo lo que implica esta impunidad en las instituciones de gobierno y en el empresariado”.

En busca de justicia

El hermano de Gustavo, Enrique Gatica, también participará en esta producción como narrador de la trama. “Ha sido todo un desafío, pero ha sido parte de ir sanando, de alguna forma, toda esta situación tan traumática, y en que hemos tenido, afortunadamente, el apoyo de mucha gente“, contó.

“Cuando ocurrió todo lo que Gustavo fue algo bien difícil. Tuvimos que asumir un rol de enfrentar a este gobierno criminal, no había otra opción“, expresó.

“En ese contexto apareció Hernán, y no pudimos decirle que no podíamos contar esta historia, porque para la lucha contra la injusticia siempre está la memoria como algo clave. Era necesario hacerlo, y no solamente por el caso de mi hermano”, manifestó.

En ese sentido, Gatica sostuvo que “si esto nos permite llegar a otras plataformas, a otros espacios, lo vamos a hacer, para denunciar los crímenes que han ocurrido contra todo nuestro pueblo. No vamos a dejar que siga avanzando la impunidad, como ha sido en esta larga transición“.