Estreno de “El Agente Topo” en la TV abierta ya tiene fecha y canal

Fue a inicios del año pasado cuando se entren El Agente Topo, docuficción dirigida por la chilena Maite Alberdi que se encuentra nominada en la categoría “Mejor largometraje documental” en los Premios Óscar.

Si bien la película fue estrenada en enero de 2020 en el Festival de Cine Sundance (Estados Unidos), llegó al público a través de la plataforma de streaming Netflix.

Ahora la producción tiene una nueva fecha de estreno fijada para fin de mes. El Agente Topo será estrenada en la televisión abierta a través de TVN el próximo viernes 23 de abril, en horario estelar. Así lo anunció la señal televisiva, lo que ha generado expectación entre los televidentes.

Hace un mes, la directora del hogar San Francisco, Sara Retamales, lugar donde se ambienta el filme, conversó con Ciudadano ADN sobre el documental.

“Costó mucho que autorizáramos la grabación, porque teníamos que cuidar mucho a nuestros adultos y también a los familiares de los residentes que tenemos. La institución misma tiene un valor insuperable desde más de 70 años, entonces, hay un trabajo muy grande de muchos años y de muchas personas que se tiene que cuidar”, detalló sobre el proceso de grabación.

“Cuando se presentó la productora y nos enseñaron su trabajo, a mí, personalmente, me gustó mucho. Me agradó la manera en que trabajan. No sólo vi a profesionales, sino que también, personas que tenían un carisma y que me entregó confianza para abrirles las puertas completamente de parte de los residentes, del directorio y las familias”, dijo sobre la filmación que se extendió por tres meses.