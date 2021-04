Directora de la cinta “La Mirada Incendiada”: “No es posible que se sigan vulnerando los Derechos Humanos y que se siga violentando a una sociedad entera”

Este viernes 9 de abril se estrenará la película “La Mirada Incendiada”, que narra uno de los hechos más infames y que tuvo mayor connotación durante la dictadura militar en Chile: el “Caso Quemados“.

La directora de la cinta, Tatiana Gaviola, conversó con Ciudadano ADN sobre la conmovedora historia detrás de la cinta, que protagoniza Juan Carlos Maldonado, Constanza Sepúlveda, Gonzalo Robles, María Izquierdo y Catalina Saavedra.

“Es una marca que creo que todos tuvimos ese 2 de julio de 1986, en que nos enteramos de una historia tremenda. Habían quemado a dos jóvenes de 18 y 19 años. Era una imagen brutal, que creo que nos marcó a todos y se instaló como una cicatriz en el cuerpo de Chile“, expresó la cineasta.

Sobre el filme que narra los últimos meses de vida del fotógrafo Rodrigo Rojas de Negri, quien junto a la estudiante Carmen Gloria Quintana fueron quemados por una patrulla militar, durante una protesta contra la dictadura de Pinochet, la directora aseguró que “es imperioso contar esta historia“.

“Nuestra generación necesita entender, y las nuevas generaciones necesitan conocer esta historia, que está más vigente que nunca, porque cuando la filmamos, había ocurrido hace 35 años, y hoy día es una historia que sigue ocurriendo“, sostuvo.

En ese contexto, Gaviola señaló que “La Mirada Incendiada” fue rodada en 2018, previo al estallido social, sin embargo tras esta crisis, indicó que “agarró una vigencia impresionante“.

“Hoy tenemos otras miradas vulneradas, dañadas y perdidas, como las de Gustavo Gatica y Fabiola Campillai, y tanta gente que ha perdido la visión. Hay un daño que se ha hecho a muchos jóvenes en las calles”, manifestó.

“Justamente por eso es la película, porque nosotros dijimos que esto no puede volver a ocurrir nunca más, y para no perdernos en eso, hay que reconstruir la historia, hay que tenerla presente y confrontarla con lo que estamos viviendo, porque no es posible que se sigan vulnerando los Derechos Humanos y que se siga violentando a una sociedad entera“, concluyó Gaviola.

La cinta se estrenará el próximo 9 de abril a través de PuntoPlay, y debido al éxito de ventas, tendrá una nueva fecha de exhibición, el sábado 10.